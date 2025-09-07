Κουκουμίτσα: Το πευκόφυτο νησάκι στον Αμβρακικό Κόλπο

Κουκουμίτσα: Το πευκόφυτο νησάκι στον Αμβρακικό Κόλπο

Η Κουκουμίτσα είναι ένα πευκόφυτο νησάκι που βρίσκεται στον Αμβρακικό Κόλπο βορειοανατολικά της Βόνιτσας.

Το νησάκι συνδέεται με μια πεζογέφυρα με την απέναντι ακτή, όπου βρίσκεται το Άλσος Σαλτίνι. Πάνω του είναι χτισμένο ένα μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Νεκτάριο.

Το νησί αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο στη Βόνιτσα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λαμβάνουν χώρα αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις και είναι ιδανικό μέρος για περιπάτους και ιστιοπλοϊκές επισκέψεις.

Video - πληροφορίες: Point Of View GR

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ιόνιο - Κεφαλονιά: Το νησί που μαγεύει με το στυλ και τη γοητεία του

Ιόνιο - Κεφαλονιά: Το νησί που μαγεύει με το στυλ και τη γοητεία του

Στο Ιόνιο Πέλαγος, ανάμεσα στα υπόλοιπα εξωτικά νησιά, στέκει μεγαλόπρεπη η Κεφαλονιά, το νησί των αντιθέσεων, που μαγεύει  με το στυλ και την γοητεία του

07 Σεπ 2025

Ετικέτες: Άκτιο-Βόνιτσα, ΚΟΥΚΟΥΜΙΤΣΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;