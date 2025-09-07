Κουκουμίτσα: Το πευκόφυτο νησάκι στον Αμβρακικό Κόλπο

Η Κουκουμίτσα είναι ένα πευκόφυτο νησάκι που βρίσκεται στον Αμβρακικό Κόλπο βορειοανατολικά της Βόνιτσας.

Το νησάκι συνδέεται με μια πεζογέφυρα με την απέναντι ακτή, όπου βρίσκεται το Άλσος Σαλτίνι. Πάνω του είναι χτισμένο ένα μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Νεκτάριο.

Το νησί αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο στη Βόνιτσα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λαμβάνουν χώρα αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις και είναι ιδανικό μέρος για περιπάτους και ιστιοπλοϊκές επισκέψεις.

Video - πληροφορίες: Point Of View GR