Κώστας Τσιάρας: Στον εισαγγελέα στέλνει τις καταγγελίες για παράνομα εμβόλια σε αιγοπρόβατα

Να διαβιβασθεί ο φάκελος με τις καταγγελίες για εισαγωγές παράνομων εμβολίων για τα αιγοπρόβατα, ζήτησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου να πράξει με τη σειρά του τα δέοντα.

Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι έχουν γίνει εισαγωγές εμβολίων από την Τουρκία, την Ιορδανία και την Αίγυπτο και έχουν αντίστοιχα γίνει εμβολιασμοί κοπαδιών, για την ευλογιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός ζητά να ελεγχθούν οι καταγγελίες. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επέλεξε αυστηροποίηση των μέτρων για την ευλογιά που έως τώρα έχει ως συνέπεια να έχουν θανατωθεί πάνω από 330.000 ζώα, αντί του lockdown.

Παράλληλα, η εφαρμογή εμβολιασμού έχει κριθεί ως ατελέσφορη αφού δεν υπάρχουν εγκεκριμένα και δεν μπορεί να γίνει διάκριση με τα υφιστάμενα εμβόλια, αν συμπτώματα που θα εμφανίσουν τα ζώα οφείλονται στο εμβόλιο ή στην ίδια τη νόσο.

Σε περίπτωση ελέγχου όμως, τα ζώα θα θανατωθούν έτσι κι αλλιώς. Οι ειδικοί, μάλιστα, χαρακτήριζαν τον εμβολιασμό ως αυτοκτονική επιλογή για την ελληνική αιγοπροβατοτροφία. Η ανοσία από τα υφιστάμενα εμβόλια από την Τουρκία, την Ιορδανία και την Αίγυπτο δεν ξεπερνά το 60%, ενώ ταυτόχρονα κάτι τέτοιο θα έθετε σε μεγάλο κίνδυνο να κλείσει η πόρτα για την ελληνική φέτα σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές και τις ΗΠΑ, αφού θα χάναμε το εμβόλιο αφήνει στίγμα στο γάλα. Σημειώνεται ότι από τις εξαγωγές φέτας στην Ελλάδα έρχεται πάνω από ένα δισ. ευρώ ετησίως.

Πηγή: protothema.gr