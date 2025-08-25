Κώστας Τσιάρας: Πρέπει να κόψουμε τον ομφάλιο λώρο με τις παθογένειες του παρελθόντος στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤ με τον Γιώργο Σιαδήμα, έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα για την πορεία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για την ανάγκη κοινής δράσης απέναντι στην ευλογιά, την οποία χαρακτήρισε ζήτημα εθνικής σημασίας.

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι η κυβέρνηση είχε ξεκινήσει «πολύ καιρό νωρίτερα» τη διαδικασία ανασυγκρότησης του Οργανισμού, πριν ακόμη φτάσει στη Βουλή η δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως είπε, «είναι μια προσπάθεια να φέρουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια νέα εποχή διαφάνειας» και ήδη έχει συσταθεί ειδική ομάδα με την Οικονομική Αστυνομία, την ΑΑΔΕ και στελέχη του Υπουργείου, που ελέγχει «όλες τις λεγόμενες ύποπτες επιδοτήσεις».

Ο Υπουργός προανήγγειλε ότι «μέχρι το τέλος του μήνα θα υπάρξουν αποτελέσματα που θα δρομολογήσουν την επιστροφή όλων των χρημάτων που κάποιοι κατάφεραν να πάρουν παράνομα», εκμεταλλευόμενοι «τρύπες» του συστήματος, ενώ είπε ότι με τη μεταφορά του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ θα υπάρξει «μια διαφορετική συνθήκη σε επίπεδο πραγματικών ελέγχων». Είπε ότι όντως οι έλεγχοι έχουν προκαλέσει καθυστέρηση στις πληρωμές, αλλά διαβεβαίωσε ότι «δεν θα μπει σε καμία περίπτωση σε διακινδύνευση η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους».

Δήλωσε συγκεκριμένα: «Καταλαβαίνω ότι οι υποχρεώσεις δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες για τους παραγωγούς, αλλά στο τέλος της ημέρας θα έχουμε έναν ΟΠΕΚΕΠΕ που θα λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Τα πραγματικά χρήματα, αυτά που δικαιούται ο κάθε έντιμος Έλληνας παραγωγός, θα τα παίρνει». Ο κ. Τσιάρας ανακοίνωσε ότι «τέλος Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι πληρωμές, με πολύ υψηλή συχνότητα, ώστε να ανακουφιστεί ένας μεγάλος αριθμός δικαιούχων» και κατέληξε με την χαρακτηριστική φράση: «Πρέπει να κόψουμε τον ομφάλιο λώρο και εκεί εστιάζεται η δική μας προσπάθεια».

Σχετικά με την ευλογιά, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι για την εκρίζωση της νόσου, όπως είπε, απαιτείται «απόλυτη συνεργασία όλων – των κτηνοτρόφων, των περιφερειών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φυσικά του Υπουργείου». «Είναι εθνικής σημασίας να συνεργαστούμε όλοι και να αφήσουμε την ευλογιά πίσω μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι στόχος είναι να προστατευθεί η ελληνική κτηνοτροφία και ιδίως η παραγωγή φέτας, «που βρίσκεται στην προμετωπίδα των εξαγωγών και δημιουργεί τεράστια υπεραξία». Ο κ. Τσιάρας έκανε λόγο για εντατικοποίηση ελέγχων σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία και Περιφέρειες, ενώ προειδοποίησε ότι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί ευθύνη όλων: «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε ζωντανή την κτηνοτροφία στη χώρα μας. Αυτός είναι ο μοναδικός στόχος».

Τέλος, αναφερόμενος στις εκτεταμένες πυρκαγιές, ο Υπουργός έκανε γνωστό ότι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να τυποποιηθούν διαδικασίες για την ταχεία αποζημίωση των πληγέντων. «Είναι χρέος της ελληνικής πολιτείας και υποχρέωση της κυβέρνησης να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανακουφίσουμε τους ανθρώπους που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει μέσα από τις φωτιές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «ξεκαθαρίστηκαν οι αρμοδιότητες και δρομολογούνται τα απαραίτητα βήματα για να δοθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η χείρα βοηθείας στους πληγέντες».