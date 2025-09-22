Κώστας Σταμούλης: Ιστορικό ρεκόρ για τον αθλητή του ΓΑΣ Αγρινίου στον Μαραθώνιο του Βερολίνου!

Μία ακόμα σπουδαία εμφάνιση είχε ο Κώστας Σταμούλης του ΓΑΣ Αγρινίου με ιστορικό ρεκόρ στον Μαραθώνιο του Βερολίνου.

Η ανακοίνωση της ΓΑΣ Αγρινίου:

«Ο Κώστας Σταμούλης πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση πετυχαίνοντας ατομικό ρεκόρ 2:20:21!

Ο χρόνος αυτός αποτελεί την καλύτερη ελληνική επίδοση για το 2025 και τον έφερε στην 36η θέση της γενικής κατάταξης ανάμεσα σε 50.000 δρομείς από όλο τον κόσμο.

Ο αγώνας διεξήχθη κάτω από δύσκολες συνθήκες, με υπερβολική ζέστη και υψηλή υγρασία, που δυσκόλεψαν όλους τους αθλητές.

Από το σύλλογο μας έτρεξε και ο Άρης Χριστοδούλου, σημειώνοντας εξαιρετικό χρόνο 3:12:00

Συγχαρητήρια στον Κώστα, στον Άρη και στον προπονητή τους Μπάμπη Ποσονίδη, καθώς και σε όλους τους Έλληνες που συμμετείχαν στον Μαραθώνιο του Βερολίνου!

Ευχαριστούμε θερμά την Saucony και τον Διονύση Αυγέρη για τη στήριξη στον Κώστα, καθώς και την Αγγελική Μπακόλα για την ευγενική χορηγία κάλυψης μέρους της συμμετοχής του!»

Δείτε φωτογραφίες: