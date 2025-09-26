Κώστας Πιστιόλας: «Τι φοβάται η Δημοτική Αρχή;»

Αιχμές κατά της Δημοτικής Αρχής άφησε ο Κώστας Πιστιόλας, αναφέροντας ότι «εφτά μήνες μετά, δεν υπάρχει καμμιά δικαιολογία: είναι συνειδητή επιλογή της πλειοψηφίας ο απόλυτος έλεγχος σε προκατασκευασμένες συνεδριάσεις, που υποβιβάζουν την ίδια τη δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η ανακοίνωση:

Ερώτηση: αν οι εφτά (7) μήνες που πέρασαν από τη συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου 2025, όταν και η παράταξη «Αγρίνιο – Πάμε Ψηλά» έθεσε για πρώτη φορά το θέμα του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, μιλώντας ουσιαστικά για «κατάργηση του διαλόγου», δεν είναι

αρκετοί για να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή σε διαπαραταξιακή συνεννόηση, ως έχει υποχρέωση και όπως έχει δημόσια δεσμευτεί ότι θα πράξει, πόσους μήνες χρειάζεται αλήθεια για να αλλάξει επιτέλους τον «πρότυπο Κανονισμό»;

Τί την έχει εμποδίσει όλους αυτούς τους μήνες να κάνει τοαυτονόητο καθήκον της, όταν μάλιστα το θέμα έχει αλλεπάλληλες φορές έκτοτε αναδειχθεί σε όλες του τις διαστάσεις και όταν η ίδια η Δημοτική Αρχή έχει αναγνωρίσει την ανάγκη τροποποίησης του Κανονισμού;

Τί προσπαθεί να αποφύγει; Γιατί επιμένει σε μια διαδικασία προκατασκευασμένου και μάλλον αδιάφορου διαλόγου, υποβιβάζοντας έτσι το κορυφαίο θεσμικό όργανο σε ένα άνευρο και αδύναμο να παράξει πολιτική, πλήρως ελεγχόμενο απ’ την ίδια, πεδίο τυπικής διεκπεραίωσης των τρεχουσών κάθε φορά θεμάτων του Δήμου;

Και εν τέλει: το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα όργανο όπου η πλειοψηφία «περνάει» αυτά που θέλει ή ένα βήμα αυτοδιοικητικής έκφρασης των πολιτών;

Αυτά τα ζητήματα θέλησε να αναδείξει ξανά με τη σημερινή του παρέμβαση ο Κώστας Πιστιόλας, ο οποίος και επιμένει σε αυτό που από την πρώτη στιγμή έχει με θάρρος εκφράσει, ότι δηλαδή η παράταξη «Αγρίνιο -Πάμε Ψηλά» δεν έχει καμία διάθεση να υποδυθεί το ρόλο του διακοσμητικού κομπάρσου σε μια κακής σκηνοθεσίας αυτοδιοικητική παρωδία προκατασκευασμένου δήθεν διαλόγου, που ουσιαστικά υπονομεύει την ίδια την αυτοδιοίκηση και υποβιβάζει κάθε έννοια διαλόγου και δημοκρατίας.

Όσο για τις διαβεβαιώσεις ότι «θα αλλάξει», ο Κ. Πιστιόλας δηλώνει ότι οι ανέξοδες υποσχέσεις, που μάλιστα επαναλαμβάνονται επί μήνες, δεν παράγουν αποτέλεσμα. Πρόσθετα, μένει να δούμε πόσο «αέρα δημοκρατίας και ελεύθερου διαλόγου» θα αποπνέει ο νέος Κανονισμός, αν και όταν δεήσει κάποια στιγμή η Δημοτική Αρχή να καταλάβει τα αυτονόητα και εφόσον δεν επιχειρήσει μια νέου τύπου «δημοκρατική λειτουργία», με ελεγχόμενες και προεγκρινόμενες ερωτήσεις «περιορισμένης εμβέλειας και αριθμού».

Απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα, πάντως, μπορεί να αναζητήσει ο δημότης Αγρινίου στα όσα εξόχως ενδιαφέροντα επανέφερε ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσιών Έργων, καταγγέλλοντας αθέμιτους όρους στους διαγωνισμούς του Δήμου Αγρινίου για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις στο 8ο Δημοτικό Σχολείο και το κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ζητώντας, μάλιστα, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση την ακύρωση των διαγωνισμών.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν επισήμως καταγγελθεί, ο Δήμος προσπάθησε με κάθε τρόπο να αποκλείσει τη συμμετοχή ενδιαφερομένων, οδηγώντας τελικά τις δημοπρασίες με απολύτως φωτογραφικό και υποκινούμενο τρόπο σε συγκεκριμένο εργολήπτη, ο οποίος, μάλιστα, έχει δώσει την υψηλότερη τιμή προσφοράς.

Το αποτέλεσμα είναι να ζημιώνεται το δημόσιο συμφέρον πλέον του 1.100.000 ευρώ (ο συνολικός προϋπολογισμός τωνέργων είναι 3.800.000 ευρώ και η διαφορά της έκπτωσης μεταξύ πρώτου και τελευταίου (συμπωματικά) μειοδότη είναι πάνω από 30%) και να προσβάλλεται το κύρος και η τεχνική επάρκεια εταιρειών και μηχανικών της περιοχής, που έχουνκατασκευάσει και παραδώσει άρτια έργα όμοιου τεχνικούαντικειμένου.

Αυτό βέβαια είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα, που εξηγεί ίσως γιατί η Δημοτική Αρχή αρνείται το διάλογο και καταργεί την ουσία και το πνεύμα της διαλακτικής λειτουργίας

του Δημοτικού Συμβουλίου….

Το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο στα ασφυκτικά περιθώρια που με δυσκολία μπορεί με το σημερινό καθεστώς να εκμεταλλευτεί «κατά παράβαση» η αντιπολίτευση προσπάθησε να αναδείξει ο Κ. Πιστιόλας, είχε τεθεί από την παράταξη «Αγρίνιο – Πάμε Ψηλά» και σε προηγούμενη συνεδρίαση, φυσικά χωρίς πειστικές απαντήσεις.