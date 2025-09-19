Κώστας Πιστιόλας: Τα χαρακτηριστικά του καλού δημάρχου σύμφωνα με ηλεκτρονική δησμοκόπηση

Ο Κώστας Πιστιόλας δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής δημοσκόπησης για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας δήμαρχος και τα κριτήρια επιλογής στις επόμενες εκλογές.

Τα αποτελέσματα μιας ακόμη ενδιαφέρουσας ηλεκτρονικής καταγραφής απόψεων των

πολιτών παρουσιάζει στο προσωπικό του ιστολόγιο ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης

«Αγρίνιο – Πάμε Ψηλά», Κώστας Πιστιόλας.

Αυτή τη φορά το ερώτημα αφορούσε στα χαρακτηριστικά που κατά την άποψη των συμμετεχόντων είναι σημαντικά για έναν δήμαρχο και κατ’ επέκτασιν θα αποτελέσουν βασικό κριτήριο για την επιλογή τους στις επόμενες δημοτικές εκλογές, με τις καταγεγραμμένες απαντήσεις να αριθμούν τις 1.426.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο πολύ μεγάλος αριθμός των συμμετοχών, επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα για το πώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται τον ίδιο το ρόλο του δημάρχου!

Η εντιμότητα, η διαφάνεια και η προσωπική ηθική αξιολογήθηκαν, σε ποσοστό 29% και 419 ψήφους ως το πλέον σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης, με την αποτελεσματικότητα και την αποφασιστικότητα να ακολουθούν με 380 ψήφους και ποσοστό 27%. Έπεται η προσωπική επαφή με τους πολίτες, που συγκέντρωσε 343 ψήφους και ποσοστό 24%.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Στον ιστότοπο Κώστας Πιστιόλας – ΚΩΣΤΑΣ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ (kostaspistiolas.gr) από σήμερα το

απόγευμα θα υπάρχει νέα δημοσκόπηση, στην οποία επίσης καλούνται οι δημότες να συμμετέχουν μαζικά (η συμμετοχή είναι ανώνυμη), ώστε να συμβάλουν στην καλύτερη

δυνατή διαμόρφωση του προγράμματος της παράταξης «Αγρίνιο – Πάμε Ψηλά».

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι ο Κ. Πιστιόλας δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συμμετοχή των δημοτών και δημοτών και στη συνδιαμόρφωση πολιτικών για την πόλη και τις κοινότητες.