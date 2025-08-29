Κώστας Πιστιόλας: Συζήτηση εφ’ όλης της ύλης για τη ΔΕΥΑ του σήμερα και του αύριο

Στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Κώστας Πιστιόλας ανέδειξε προβλήματα, αυξήσεις και προτάσεις για τη ΔΕΥΑ Αγρινίου.

Η ανακοίνωση:

Η δεκαετία της αυτοδιοικητικής απαξίωσης έφτασε στο αποκορύφωμά της με τα όσα άκρως προκλητικά έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα με την ΔΕΥΑ.

Το θέμα έθεσε στο σύνολό του, κατά τη σημερινή συνεδρίαση Λογοδοσίας, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγρίνιο – Πάμε Ψηλά» κ. Κώστας Πιστιόλας, αναδεικνύοντας για μια ακόμη φορά το μέγεθος του εμπαιγμού που έχουν υποστεί οι δημότες, φροντίζοντας από την πρώτη στιγμή να διευκρινίσει ότι τα όποια ζητήματα δεν αφορούν στους εργαζομένους, οι οποίοι και συχνά υπερβάλλουν εαυτόν προκειμένου να βγει εις πέρας ο όγκος δουλειάς που έχουν επωμιστεί.

Υπενθυμίζουμε ότι η παράταξη έχει από την πρώτη στιγμή σθεναρά αντιδράσει στην επιλογή της Δημοτικής Αρχής να επιβάλει εξωφρενικές αυξήσεις, ζητώντας, μάλιστα, μείωση τιμών αντί των αυξήσεων. Το επιχείρημα, άλλωστε των «αναγκαίων» αυξήσεων το έχει καταρρίψει η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης, όταν από την περσυνή ακόμη χρονιά, ο κ. Πιστιόλας επικαλούμενος την έκθεση των Ορκωτών Λογιστών για την χρήση 2023 που η ίδια η Δημοτική Αρχή είχε καταθέσει και επικαλεστεί, αποκάλυψε ότι τις μεγαλύτερες οφειλές προς την ΔΕΥΑ Αγρινίου τις έχει ο Δήμος Αγρινίου και αυτές για το ήταν 637.192,47 ευρώ, το δε υπόλοιπο οφειλής του Δήμου Αγρινίου μετά το κλείσιμο του ισολογισμού της χρήσης 2024 στην Δ.Ε.Υ.Α ανέβηκε στο ποσό του 1.200.000,00 ευρώ. Χρήματα που αν πλήρωνε ο Δήμος Αγρινίου στην ΔΕΥΑ δεν θα χρειαζόταν να γίνει καμία

αύξηση στο νερό.

Καθίσταται έτσι σαφές ότι οι αυξήσεις ήταν συνειδητή επιλογή και στρατηγική της πλειοψηφίας, κάτι που με έμφαση τόνισε και στη σημερινή συνεδρίαση ο κ. Πιστιόλας, επισημαίνοντας ότι η Δημοτική Αρχή, με δημιουργική λογιστική και επικοινωνιακά τεχνάσματα έπαιξε το παιχνίδι της εξαπάτησης των δημοτών: πρώτα με την προεκλογική αποσιώπηση των πραγματικών της προθέσεων, έπειτα με την αδικαιολόγητη επιβολή εξωφρενικών αυξήσεων και ξανά με την υπόσχεση διορθωτικών παρεμβάσεων, οι οποίες διορθώσεις δεν έγιναν ποτέ.

Αντιθέτως, αυτό που συνέβη ήταν να επιβληθούν νέα «χαράτσια», αυτή τη φορά δια των «έξυπνων μετρητών».

Το επιχείρημα είναι ότι «πλέον δεν χάνεται σταγόνα» και πως για πρώτη φορά γίνεται χρέωση επί της πραγματικής κατανάλωσης. Αν όμως είναι έτσι, τι νόημα έχουν οι αυξήσεις, από τη στιγμή που τα έσοδα είναι αυξημένα, λόγω των χωρίς σφραγίδων έξυπνα υδρόμετρα;

Η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης πάντως έχει γίνει αποδέκτης δεκάδων παραπόνων και καταγγελιών από δημότες που ποτέ δεν ενημερώθηκαν από τη ΔΕΥΑ ή από κάποιον άλλον αρμόδιο του Δήμου για την αντικατάσταση του μετρητή τους σε «έξυπνο», εμβρόντητοι, όμως, είδαν τους νέους λογαριασμούς να είναι παράλογα «φουσκωμένοι». Και το ακόμη πιο παράλογο: σε πολλές περιπτώσεις διαμαρτυρίας, ακολούθησε η «εκλογίκευση» και η προσαρμογή, με αισθητή μείωση του τελικού λογαριασμού… Τελικά, τι πληρώνει ο δημότης; Μπορούν πράγματι να γίνουν τέτοιου είδους «προσαρμογές»; Σε ποιους; Με ποια διαδικασία; Με ποια κριτήρια;

Ένα εξίσου σοβαρό, παράλληλο ερώτημα, είναι αυτό που επίσης έχει με ένταση από την πρώτη στιγμή αναδείξει η παράταξη και που επανέφερε σήμερα ο κ. Πιστιόλας, σχετικά με τις χρεώσεις για καταναλώσεις του 2023, με τιμές 2024 (!), ασχέτως αν οι μετρήσεις γίνονται με τα «παραδοσιακά» υδρόμετρα ή με τους …πολύ έξυπνους μετρητές.

Για αυτούς τους τελευταίους, ο κ. Πιστιόλας ζήτησε επίσης ενημέρωση για το αν τεχνικά μπορεί κάποιος να παρέμβει, από τη στιγμή που οι καταμετρητές δεν φέρουν ως όφειλαν την ειδική σφραγίδα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να είναι εφικτή και με τους νέους μετρητές η κάθε αυθαίρετη παρέμβαση από οποιονδήποτε. Η παραδοχή αδυναμίας ελέγχου, είναι πραγματικά αφοπλιστική!

O K. Πιστιόλας ζήτησε επίσης ενημέρωση, φυσικά χωρίς να λάβει απάντηση, με δεδομένη και τη θεσμική θέση του δημάρχου στην ΚΕΔ, σχετικά με την πορεία των ερευνών για τα όσα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαπίστωσε σε ότι αφορά την υλοποίηση των συμβάσεων.

Κυρίως, όμως, ζήτησε ενημέρωση σχετικά με το παράνομο καταγραφικό που είχε βρεθεί στο γραφείο του προέδρου της ΔΕΥΑΑ. Σαφώς και το θέμα άπτεται των δικαστικών αρχών της χώρας, ωστόσο, το να υπάρχει μια συσκευή παρακολούθησης σε γραφείο αιρετού, είναι κάτι που, όσο κι αν η Δημοτική Αρχή επιμένει να το υποβαθμίζει, η παράταξη «Αγρίνιο – Πάμε Ψηλά» δεν πρόκειται να το προσπεράσει αδιάφορα.

Παρήλθε πλέον μεγάλο χρονικό διάστημα και η δημοτική πλειοψηφία οφείλει επιτέλους να δώσει εξηγήσεις για το τι συνέβη, ώστε να καταλάβουν οι δημότες το πως ορισμένοι εκλεκτοί της έχουν μάθει να πολιτεύονται. Όσο η Δημοτική Αρχή επιμένει να υποβαθμίζει το θέμα, να προσποιείται πως δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητά του και να επενδύει στο ότι και αυτό το θέμα θα ξεχαστεί, η μείζονα αντιπολίτευση θα είναι εδώ για να το υπενθυμίζει. Και στους αδιάφορους δημοτικούς άρχοντες και στους δημότες, που προφανώς και καταλαβαίνουν περισσότερα απ’ όσα η Δημοτική Αρχή…

Κι αν όλα αυτά εμπεριέχουν το στοιχείο του παραλογισμού, τι αλήθεια μπορεί να πει κανείς για το

γεγονός ότι εν έτη 2025, στον μεγάλο, διευρυμένο, σύγχρονο και με προϋπολογισμό μαμούθ Δήμο Αγρινίου, υπάρχουν δημότες σε οικισμούς και Κοινότητες που, όπως τον παλιό καλό καιρό, πρέπει για τις βασικές τους ανάγκες να κουβαλάνε το νερό με τη στάμνα!

Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα που χαρακτηρίζει σήμερα το Δήμο και τη Δημοτική Αρχή που έταξε κυριολεκτικά γη και ύδωρ για να υφαρπάξει ξανά την ψήφο των πολιτών, αφήνοντάς τους ακόμη ένα καλοκαίρι, σε συνθήκες καύσωνα, χωρίς στάλα ευαισθησίας, σοβαρότητας και ανθρωπιάς. Και δεν πρόκειται για κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις ή για κάποια απρόβλεπτα συμβάντα. Η παράταξη «Αγρίνιο – Πάμε Ψηλά», με ονομαστικές αναφορές, κατήγγειλε στη σημερινή συνεδρίαση ότι ακόμη και μεγάλες Κοινότητες του Δήμου υποχρεώθηκαν να βγάλουν το καλοκαίρι με εκ περιτροπής νερό και με εξουθενωτικές διακοπές. Και για αυτή την κατάντια δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία.

Όχι 11 χρόνια μετά. Είτε πρόκειται για ορεινούς οικισμούς στα Παρακαμπύλια είτε για δημότες

που ζουν δίπλα απ’ τη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας, ….στην πάνω ή στην κάτω πλευρά!

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η ΔΕΥΑ ήταν εκείνη που σε σχετική ηλεκτρονική καταγραφή απόψεων, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιευτήκαν ακριβώς ένα χρόνο πριν, στο πλαίσιο της διερεύνησης των θέσεων των δημοτών που έχει καθιερώσει η παράταξη «Αγρίνιο - Πάμε Ψηλά», είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια στις αρνητικές γνώμες στο σύνολο των υπηρεσιών και επιχειρήσεων του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, επί συνόλου 1040 συμμετοχών, οι 371 είχαν επιλέξει τη της ΔΕΥΑ με ποσοστό 36%, κάτι που προφανώς αντικατοπτρίζει τη γενικότερη δυσαρέσκεια που υπάρχει, απόρροια όχι μόνο των αυξήσεων, αλλά της εν γένη προβληματικής λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης και της Δημοτικής Αρχής στο σύνολό της.

Αν σήμερα γινόταν η παραπάνω έρευνα, τα αποτελέσματα θα ήταν ακόμη πιο δυσμενή για τη ΔΕΥΑΑ. Αυτός ίσως είναι και ο πραγματικός λόγος που η Δημοτική Αρχή αθέτησε μια ακόμη δέσμευσή της, για ξεχωριστή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό αντικείμενο τη ΔΕΥΑ, η οποία είχε επισήμως κατατεθεί ενώπιων του Σώματος και υποτίθεται ότι θα γινόταν στις αρχές του 2025….