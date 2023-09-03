Κώστας Πιστιόλας: Όλοι οι υποψήφιοι του Συνδυασμού «Αγρίνιο, Πάμε Ψηλά»

Στη δημοσιότητα έδωσε ο Συνδυασμός «Αγρίνιο, Πάμε Ψηλά» με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο Αγρινίου Κώστα Πιστιόλα όλα τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών και τοπικών συμβούλων για τις εκλογές της 8 ης Οκτωβρίου.
Όπως αναφέρει σχετικά ο Κώστας Πιστιόλας:
«Πρόκειται για πρόσωπα με θέληση για προσφορά στο Αγρίνιο, τα χωριά και τις κοινότητές του. Πρόσωπα προερχόμενα από την Κοινωνία για την Κοινωνία, με εμπειρία, αλλά και πρόσωπα που σηματοδοτούν μια βαθιά ανανέωση. Αλλά κυρίως πρόκειται για συμπολίτες μας που θέλουν να προσφέρουν ανιδιοτελώς και να υπηρετήσουν το στόχο για την τολμηρή αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος μας».
Αναλυτικά κατά αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι με τον Συνδυασμό «Αγρίνιο, Πάμε Ψηλά» του Κώστα Πιστιόλα:
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΔΑΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΒΕΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΚΕΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΥΦΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΔΙΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΖΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΩΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΟΚΚΟΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΟΥΡΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΛΑΘΥΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΛΙΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΛΙΒΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΜΠΑΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΠΟΥΤΙΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΛΩ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΤΟΚΑ ΡΟΔΟΠΗ ΗΡΙΝΑ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΝΟΥΚΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΣΒΑΡΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΣΙΔΕΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ ΣΚΑΡΝΑΒΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΖΟΓΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΣΕΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΣΙΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΧΗΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΛΑΜΠΙΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΚΡΩΝ (ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΛΙΑΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΑΝΔΡΕΛΛΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ
ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ (ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ) ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΡΓΙΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ ΑΡΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ (ΣΦΗΝΑΣ) ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΑΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ (ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ) ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΒΗΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΒΛΑΧΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΕΡΑΣΕΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΧΘΙΩΝ ΓΙΑΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ ΓΚΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΚΟΥΤΣΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΓΚΡΙΖΗ ΑΘΗΝΑ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΚΡΙΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΓΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΟΛΑΙΤΗΣ ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΔΑΡΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΔΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΠΟΛΑΙΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΠΟΛΑΙΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΔΙΠΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ ΔΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
ΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ ΖΑΒΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΖΑΜΠΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ ΖΑΡΖΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΘΑΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΘΩΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΘΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΠΑΡΤΙΑ ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΚΑΔΟΥΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΑΚΑΒΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΚΑΛΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΥΡΑ ΒΓΕΝΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΧΘΙΩΝ ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΚΑΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΚΑΠΛΑΝΗ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΕΡΟΜΑΝΝΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΡΟΜΑΝΝΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΡΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΕΣΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΕΣΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΚΑΡΕΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΚΑΡΕΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΣΟΥΜΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ(ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΣΙΑΔΑ ΛΙΛΙΑΝΑ
ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΕΡΟΜΑΝΝΑΣ ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΚΑΨΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΚΑΨΙΟΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΤΑΤΙΑΝΑ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΕΡΟΜΑΝΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΚΛΙΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ (ΣΦΗΝΑΣ) ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΡΙΓΑΝΗΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΚΟΤΙΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΟΤΙΛΙΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΥΡΤΕΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
ΤΡΙΧΩΝΙΟΥ ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΡΙΓΑΝΗΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΜΠΙΡΙΟΥ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΡΙΓΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΥΡΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΘΥΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ ΛΑΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΑΠΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΤΟΜΕΝΩΝ ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΑΚΡΟΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ ΜΑΝΙΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΜΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΣΙΔΗΡΩΝ ΜΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ ΜΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΤΖΕΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ (ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ) ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΗΤΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΗΧΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΜΙΖΑΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΟΡΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΜΟΥΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ ΜΠΑΔΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΗΘΛΕΕΜ
ΣΙΤΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΠΕΛΕΒΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ ΜΠΙΜΤΣΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΠΟΛΑΙΤΗΣ ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΑΣΟΡ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΟΛΑ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ ΝΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΤΑΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ ΝΤΟΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΥΨΕΛΗΣ (ΣΦΗΝΑΣ) ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΠΑΓΑΝΙΑ ΝΙΚΗ
ΡΙΓΑΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΙΤΟΜΕΝΩΝ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΕΛΙΩΤΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΠΑΣΧΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΣΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΠΙΣΤΙΟΛΑ ΑΝΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ
(ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΧΘΙΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΕΒΕΝΤΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΔΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΡΟΥΣΗ ΘΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΑΓΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ ΣΑΛΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΣΑΡΑΓΚΑΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΣΑΡΔΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ ΣΒΑΡΝΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΣΕΛΕΒΙΣΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΣΕΛΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΙΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΣΙΑΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΙΩΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΣΚΙΑΔΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΣΙΤΟΜΕΝΩΝ ΣΚΟΥΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ ΣΟΥΡΟΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΟΥΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΠΑΡΤΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΡΕΤΗ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΩΧΩΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΑ ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΤΖΑΜΑΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΖΟΓΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ ΤΡΑΧΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΤΡΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΣΑΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΣΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΡΠΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΣΕΠΑ ΟΛΓΑ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΣΙΑΒΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΤΣΙΑΒΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ ΤΣΙΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΣΙΡΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΤΣΜΟΥΧ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΥ ΤΣΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ
(ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ) ΤΣΟΥΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΦΑΡΔΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΙΚΗ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΦΕΛΩΝΗ ΠΟΛΥΑΝΘΗ
ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑΣ ΦΛΩΡΟΣΚΟΥΦΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΦΩΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΥΨΕΛΗΣ (ΣΦΗΝΑΣ) ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΙΓΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΟΤΖΑ ΔΙΟΝΙΣΑ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΣΑΡΙΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ ΨΑΡΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΨΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χριστίνα Σταρακά: “Ως πότε θα πληρώνουμε το ανίκανο δήθεν «επιτελικό» κράτος της ΝΔ;”