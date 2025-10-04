Κώστας Πιστιόλας: «Η απαξίωση έχει γίνει στρατηγική επιλογή της δημοτικής αρχής»

Με ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτησή του, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγρίνιο Ψηλά», Κώστας Πιστιόλας, κατηγορεί τη δημοτική αρχή για συνειδητή επιλογή απαξίωσης όχι μόνο προς την αντιπολίτευση, αλλά και προς τη θεσμική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.

Ο κ. Πιστιόλας κάνει λόγο για μια «13λεπτη συνεδρίαση-αποκάλυψη», που όπως υποστηρίζει, αποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η πλειοψηφία αντιμετωπίζει τη διαδικασία. Επισημαίνει ακόμη πως, ενώ η δημοτική αρχή επέλεξε να σχολιάσει «μεγαλοπρεπώς» ανάρτηση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, απέφυγε να απαντήσει στην ουσία των θεμάτων που τέθηκαν — μεταξύ αυτών, οι καταγγελίες των Εργοληπτών για “φωτογραφικό” διαγωνισμό, οι απευθείας αναθέσεις και το ζήτημα των υδρομέτρων.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της παράταξης κάνει λόγο για «παρατεταμένη αφωνία» του Δημοτικού Συμβουλίου, τονίζοντας ότι εδώ και επτά μήνες έχει επιβληθεί «σιωπητήριο» στο κορυφαίο πολιτικό όργανο του Δήμου. «Κάθε φορά που τίθεται ένα ζήτημα, η απάντηση περιλαμβάνει μόνο ειρωνείες, αναίδεια και προσβολές», σημειώνει χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «ηθική κατάπτωση και αυτοδιοικητικό ξεπεσμό».

Ο κ. Πιστιόλας εκτιμά πως η κοινωνία «θα επιστρέψει την απαξίωση» στη δημοτική αρχή, κρίνοντάς την «με βάση τα πραγματικά δεδομένα και χωρίς εκπτώσεις». Όπως υπογραμμίζει, η τρίτη θητεία και το εκλογικό ποσοστό της πλειοψηφίας αποτελούν πλέον «την πηγή της αλαζονείας, αλλά και της γενικής κατακραυγής».

«Έντεκα χρόνια μετά, τι έχουν να επιδείξουν; Ποια είναι η παρακαταθήκη τους; Ποιο μεγάλο στοίχημα κέρδισαν για το Αγρίνιο; Τι έχουν να δείξουν στα χωριά;» καταλήγει στην ανάρτησή του ο επικεφαλής της παράταξης «Αγρίνιο Ψηλά».