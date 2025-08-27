Κώστας Πιστιόλας: «Ευλογία για το Αγρίνιο να περιβάλλεται από φυσικές και τεχνητές λίμνες»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Λιμνών, ο Κώστας Πιστιόλας τονίζει ότι το Αγρίνιο έχει την ευλογία να περιβάλλεται από φυσικές και τεχνητές λίμνες και καλεί σε ουσιαστική προστασία και αξιοποίησή τους.

Σε σχετική ανάρτηση, ο κ. Κώστας Πιστιόλας αναφέρει:

Η Παγκόσμια Ημέρα Λιμνών, που για πρώτη φορά γιορτάζουμε φέτος, στοχεύει στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των λιμνών και τη διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση και βιώσιμη διαχείριση των λιμναίων και συναφών οικοσυστημάτων.

Οι λίμνες είναι ένας από τους πιο ζωτικούς φυσικούς πόρους στον πλανήτη μας. Χρησιμεύουν ως κρίσιμη πηγή γλυκού νερού, υποστηρίζοντας την παροχή πόσιμου νερού, τη γεωργία και τη βιομηχανία.

Οι λίμνες διαδραματίζουν επίσης βασικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, προσφέροντας ένα βιότοπο για αμέτρητα είδη ψαριών, φυτών και άγριας ζωής.

Πέρα από την οικολογική τους σημασία, οι λίμνες συμβάλλουν στη ρύθμιση του κλίματος διατηρώντας τον πλανήτη δροσερό, απορροφώντας τα νερά των πλημμυρών και αποθηκεύοντας άνθρακα.

Επιπλέον, παρέχουν ψυχαγωγικές και οικονομικές ευκαιρίες, προσελκύοντας τουρισμό, αλιεία και άλλες δραστηριότητες που υποστηρίζουν τις τοπικές κοινότητες.

Το Αγρίνιο έχει την ευλογία να περιβάλλεται από φυσικές και τεχνητές λίμνες, τεράστιας περιβαλλοντικής και κοινωνικής ταυτόχρονα σημασίας, για τις οποίες μέχρι σήμερα μάλλον μόνο ζημιά έχουμε κάνει… Η προστασία τους, ειδικά από αλλότρια συμφέροντα που επιχειρούν να τις ιδιοποιηθούν και να τις αλώσουν, σαφώς και δεν μπορεί να μπει σε καμία λογική διαπραγμάτευσης. Είναι, όμως, αρκετό αυτό;

Και τι, αλήθεια, έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, πέραν του να καταθέτουμε ιδέες και προτάσεις, μένοντας στην χωρίς αντίκρισμα διατύπωση θεωριών; Ποιος άλλος τόπος, σε ποια χώρα, σε ποιον δήμο του πλανήτη διαθέτει ένα τέτοιο κεφάλαιο, αλλά δεν εννοεί να κατανοήσει την πραγματική του δύναμη και να το αξιοποιήσει, χωρίς, φυσικά, να το καταστρέφει;

Σήμερα έχουμε μια ακόμη ευκαιρία να προβληματιστούμε για όλα αυτά και να αποφασίσουμε τι τελικά θέλουμε να κάνουμε, που θέλουμε να πάμε. Σε ότι αφορά τη δική μας παράταξη, την απόφαση την έχουμε λάβει από την πρώτη στιγμή: Αγρίνιο – Πάμε Ψηλά!