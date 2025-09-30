Κώστας Παπακωνσταντίνου: «Δε θα το επιτρέψουμε! Το Νομοσχέδιο για το 13ωρο θα πάει στα σκουπίδια!»

Γράφει ο Κώστας Παπακωνσταντίνου, πρόεδρος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου για την αυριανή (1.10.25) Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία.

ΔΕ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ! ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 13ΩΡΟ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ!

ΜΑΣ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΕΝΑΝ ΑΙΩΝΑ ΠΙΣΩ, ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ!

Όλοι στην απεργία την Τετάρτη 1 η Οκτώβρη & στη συγκέντρωση του ΕΚΑ στις 10:30πμ, στην κεντρική πλατεία της πόλης μας

Η αυριανή απεργιακή μάχη είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα να αφήσουν για μια ακόμη φορά το στίγμα τους στις εξελίξεις.

Όλοι μαζί να ρίξουμε στα σκουπίδια το βάρβαρο αντεργατικό νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση της ΝΔ, για 13 ώρες δουλειά-σκλαβιά. Όλοι μαζί να φωνάξουμε ότι δεν είμαστε μηχανές, είμαστε άνθρωποι! Γιατί το “προοδευτικό” δεν είναι να δουλεύουμε 13 ώρες, να κοιμόμαστε 8 ώρες και μέσα σε 3 ώρες να κάνουμε τα πάντα… εκτός αν θέλουν να μας κόψουν και τον ύπνο!!!

“Πρόοδος” στον 21ο αιώνα δεν είναι να μην έχουμε δικαίωμα στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τον ελεύθερο χρόνο, να μη βλέπουμε τις οικογένειες μας, τα παιδιά μας, όταν την ίδια ώρα μιλάνε υποκριτικά για το δημογραφικό!

“Πρόοδος” δεν είναι να μην ξέρουμε πότε θα πιάσουμε και πότε θα τελειώσουμε τη βάρδια, αν θα έχουμε πρόγραμμα για την επόμενη εβδομάδα ή συνολικά το μήνα, να μην ξέρουμε πότε θα πάμε στο σπίτι μας και πόσα λεφτά θα πάρουμε. Θέλουν να είμαστε εντελώς ευέλικτοι, για να μπορεί ο εργοδότης να μας απασχολεί όπως θέλει, όπου θέλει, όποτε θέλει και για όσες ώρες θέλει!

Σε μια σειρά κλάδους και επιχειρήσεις στην περιοχή, το νομό μας, συνολικά στη χώρα, υπάρχει πείρα από την εφαρμογή αυτής της ευελιξίας, των ατελείωτων ωρών δουλειάς, που τώρα η κυβέρνηση θέλει να τα κάνει κανόνα.

Από τη σημερινή κατάσταση δεν ωφελήθηκαν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες, παρά μόνο τα κέρδη των εταιρειών, αυτά επιδιώκουν να στηρίξουν, να εξασφαλίσουν ξανά!

Εμείς “απολαμβάνουμε”, σακατεμένα κορμιά και νεκρούς στα εργοτάξια, στα συσκευαστήρια, στα κλουβιά στα ψάρια, στα εργοστάσια, στις εμπορικές αλυσίδες, στις μεταφορές, σε όλους τους κλάδους.

Οι 13 ώρες δουλειάς την ημέρα πολλαπλασιάζουν τα εργατικά ατυχήματα, τις επαγγελματικές ασθένειες, οδηγούν σε κατάρρευση της υγείας και της ψυχικής ισορροπίας.

Αυτή είναι η σύγχρονη δουλεία για όλες και όλους, σε όλους τους κλάδους, που παλεύουν με τα απάνθρωπα ωράρια και τα χαμηλά μεροκάματα για να επιβιώσουν. Όλα αυτά η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι «επιλογές» του εργαζόμενου. Στην πραγματικότητα είναι εκβιασμός: ή θα δεχτείς να δουλεύεις ασταμάτητα ή θα απολυθείς. Ή θα δουλεύεις από το πρωί ως το βράδυ ή δε θα μπορείς να επιβιώσεις.

Ο εργάσιμος χρόνος βρίσκεται στο στόχαστρο όλων των κυβερνήσεων, της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια, ψηφίζοντας τρία μνημόνια και εκατοντάδες αντεργατικούς νόμους, αξιοποιώντας οδηγίες της ΕΕ, όπως αυτή που αξιοποιεί τώρα η κυβέρνηση, την 2003/88, που “υπερασπίζεται” τις 11 ώρες ανάπαυση ανάμεσα από τις βάρδιες, ανοίγοντας το δρόμο για το 13ωρο.

Δεν τους κάνουμε τη χάρη να γυρίσουμε 105 χρόνια πίσω, πριν το 1920, όταν οι εργαζόμενοι κέρδισαν με τους αιματηρούς αγώνες τους «8ώρες δουλειά, 8 ώρες ύπνο, 8 ώρες για ότι θέλει ο καθένας».

Στον 21ο αιώνα, στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, της τεράστιας ανάπτυξης της παραγωγικότητας της εργασίας, μπορούμε να δουλεύουμε 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, με αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, να μη αντιμετωπίζονται οι ζωές μας ως κόστος.

Δεν πρόκειται να αφήσουμε τις ζωές μας στα χέρια τους!

Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα. Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που ξηλώνουν το 8ωρο, επιβάλλουν την ευελιξία και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Απαιτούμε συνθήκες δουλειάς και αμοιβές που να αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανάγκες μας.