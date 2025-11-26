Κώστας Μαρτάκης: «Θαυμάστρια έκανε τατουάζ στην πλάτη της το πρόσωπό μου»

Τον Κώστα Μαρτάκη τον γνωρίσαμε το 2006 μέσα από το «Dream Show». Ο αγαπημένος τραγουδιστής γρήγορα ξεχώρισε και στην πορεία της μουσικής του καριέρας αγαπήθηκε από μεγάλη μερίδα του κοινού, με τα τραγούδια του να γίνονται επιτυχίες, μέχρι που θαυμάστρια έκανε τατουάζ στην πλάτη της το πρόσωπό του.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους το βράδυ της Τρίτης (25/11), ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε σε μία θαυμάστριά του, η οποία είχε κάνει το πρόσωπό του τατουάζ στην πλάτη της. Μάλιστα, περιέγραψε και την αντίδρασή του, όταν η γυναίκα του αποκάλυψε την κίνησή της.

Όταν ρωτήθηκε για το αν είχε ποτέ εμμονικό θαυμαστή ή θαυμάστρια, ο Κώστας Μαρτάκης απάντησε: «Κάτι ακραίο δεν έχει συμβεί, έχουν κάνει τατουάζ το πρόσωπό μου στην πλάτη. Είναι ακραίο για το σώμα της κοπέλας, αλλά για εμένα δεν ήταν κάτι ακραίο, ήταν κολακευτικό».

«Ήρθε στο καμαρίνι και μου το έδειξε. Αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα, απλά της είπα ότι μεγαλώνοντας εγώ θα αλλάξω, δεν θα ταιριάζουμε με το τατουάζ. Εγώ θα είμαι λίγο αλλιώς, αυτό θα μείνει πάντα έτσι», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

enikos.gr