Κώστας Λύρος: Στη Δικαιοσύνη ο πρώην δήμαρχος για την κατάσταση στην ΔΕΥΑ Μεσολογγίου

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Κώστας Λύρος με αφορμή τη συμφωνία της Δημοτικής Αρχής του κ. Διαμαντόπουλου με τη VOLTERA, καταγγέλλοντας παράνομο χρέος 3,3 εκατ. ευρώ, επιπλέον χρέος 1,7 εκατ. και αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου.

Ο κ. Λύρος, σε ανάρτηση που συνοδεύεται από σχετικό ηχητικό απόσπασμα δήλωσής του, τονίζει ότι δεν πρόκειται απλώς για διαχειριστικά λάθη, αλλά για πράξεις που επισύρουν ποινικές ευθύνες, για τις οποίες η παράταξή του προσφεύγει στη Δικαιοσύνη.

Η ανάρτησή του Κ. Λύρου:

«Ο λόγος στην Δικαιοσύνη για την περίφημη συμφωνία της Δημοτικής Αρχής με τη VOLTERA .

Είναι αυτή η δημοτική αρχή που απέσυρε το δικαστήριο και φόρτωσε στη ΔΕΥΑΜ παράνομο χρέος 3,3 εκ και στη συνέχεια δημιούργησε και επιπλέον χρέος 1,7 εκ.!!!!!

Είναι αυτή που οδήγησε στις αυξήσεις των λογαριασμών.

Είναι αυτή που έφερε τη ΔΕΥΑΜ σε τραγική θέση» .