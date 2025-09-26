Κώστας Λύρος: «Μεγάλο λάθος η επιλεγείσα θέση του Καλλιτεχνικού Σχολείου Μεσολογγίου»

Επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς απέστειλε ο Κώστας Λύρος, σχετικά με το μείζον θέμα της Στέγασης του Καλλιτεχνικού Σχολείου Μεσολογγίου, λαμβάνοντας όλες τις παραμέτρους που επηρεάζονται από μια λανθασμένη θέση στέγασης μακριά από τον αστικό ιστό της πόλης.

Ο κ. Λύρος αποστέλλει επιστολή προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Υπουργό Παιδείας, τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, τους κυβερνητικούς βουλευτές, την Διεύθυνση του Σχολείου και την Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, εκφράζοντας και στοιχειοθετώντας τις αντιρρήσεις του ως προς το γεγονός ότι η κατασκευή του νέου σχολείου χωροθετειται στο campus του Πανεπιστημίου.

Ακολουθεί η επιστολή του πρ. Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Κώστα Λύρου και επικεφαλή της Μείζονος Αντιπολίτευσης:

Κυρίες και κύριοι,

Με κυρίαρχο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και τους συμπολίτες μου, ως πρώην Δήμαρχος και επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό μας Συμβούλιο και ως μηχανικός, επανέρχομαι στο σημαντικό θέμα της στέγασης του Καλλιτεχνικού Σχολείου του Μεσολογγίου, σε μια ύστατη προσπάθεια να αποφευχθεί ένα εξαιρετικά σοβαρό λάθος σε σχέση με την τοποθεσία. Ένα λάθος, το οποίο θα ακυρώσει εκ των πραγμάτων τα σημαντικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη λειτουργία του, τόσο στην τοπική αγορά και οικονομία, όσο και σε ότι έχει να κάνει με την ενεργή συμμετοχή της τοπικής μας κοινωνίας στα δρώμενα του.

Είναι γνωστός ο αγώνας που δώσαμε ως Δημοτική Αρχή κατά τη διάρκεια της θητείας μας για την ίδρυση του Καλλιτεχνικού Σχολείου, μιας και συνειδητοποιήσαμε αμέσως το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει στη διαφύλαξη αλλά και την περαιτέρω διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Πόσο μάλλον όταν μπορεί να υπάρχει μόνο ένα Καλλιτεχνικό Σχολείο ανά Περιφέρεια, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τη σημασία που έχει, αυτό να έχει την έδρα του στην πόλη μας! Μεσολόγγι και πολιτισμός αποτελούν έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες, με εξαιρετική προοπτική για τον τόπο μας. Και αποτελεί εξαιρετική δικαίωση για εμάς το γεγονός πως ο στόχος επετεύχθη, το Καλλιτεχνικό Σχολείο της Ι.Π. Μεσολογγίου εγκρίθηκε! Και εφόσον εγκρίθηκε, προέκυψε το δεύτερο σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με το που θα στεγαστεί!

Αποτελεί πάγια άποψη μου, την οποία επανειλημμένα έχω και δημόσια διατυπώσει, πως το Καλλιτεχνικό μας Σχολείο πρέπει να στεγαστεί σε συνάρτηση του αστικού ιστού της Ι.Π. του Μεσολογγίου, ώστε η τοπική κοινωνία να το νιώσει ανταπόκριση. Η ενεργή συμμετοχή της τοπικής μας κοινωνίας με τα δρώμενα του Καλλιτεχνικού μας Σχολείου, η εύκολη πρόσβαση από τους μαθητές και τις μαθήτριες και η ενεργή συμμετοχή των συμπολιτών μας στην πορεία και την εξέλιξή του, διευκολύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό όταν αυτό στεγάζεται εντός των ορίων της πόλης! Αντίθετα, όλα τα παραπάνω καθίστανται πολύ πιο δύσκολα όταν αυτό στεγάζεται σε μια αρκετά μεγάλη απόσταση από αυτή!

Η πρόσφατη απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να εγκρίνει κονδύλι 9.000.000 € προκειμένου να δοθεί λύση στο θέμα της στέγασης του καλλιτεχνικού Σχολείου μας, αποτελεί φυσικά μια θετική εξέλιξη. Ωστόσο η επιλογή του χώρου εγκατάστασης που επιλέχθηκε και εξαγγέλθηκε, στο χώρο του Πανεπιστημιακού campus Μεσολογγίου μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, μιας και όπως παραπάνω εξήγησα αυτή η λύση ακυρώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για την πόλη και δημότες από τη λειτουργία του. Περιορίζει στο ελάχιστο την επιθυμητή αλληλεπίδραση του Καλλιτεχνικού μας Σχολείου με την τοπική μας κοινωνία και δημιουργεί και πολλά ακόμη πρακτικά προβλήματα στη λειτουργία και την προοπτική του! Εφόσον παρακάμφθηκε για συγκεκριμένους λόγους η πρόταση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας να στεγασθεί στο κτίριο «Κυριαζή», οφείλουμε να αναζητήσουμε εναλλακτικές στα πλαίσια της σύνδεσης του Σχολείου με την πόλη! Μερικές προτάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση θα μπορούσαν να είναι:

✓ Πλησίον του νέου σχολικού συγκροτήματος που στεγάζει το 2ο Λύκειο στην Πλώσταινα.

✓ Απέναντι και βόρεια από το χώρο του Δ.Α.Κ. Μεσολογγίου.

✓ Πίσω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Πλώσταινα.

✓ Στην περιοχή "Μοτίβο" στη πόλη.

Για μια ακόμη φορά λοιπόν και με αίσθημα ευθύνης όπως προείπα, θέλω να καλέσω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να ξαναδούμε το θέμα της στέγασης του Καλλιτεχνικού μας Σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σοβαρές παραμέτρους που επηρεάζονται από αυτή, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Το Καλλιτεχνικό Σχολείο της Ι.Π. Μεσολογγίου είναι λάθος να λειτουργεί αποκομμένο από τον ιστό της πόλης μας!!!

Με εκτίμηση

Ο πρ. Δήμαρχος Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

& Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης

Κώστας Λύρος