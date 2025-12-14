Kώστας Λύρος: Φτωχό μεν, πανάκριβο δε το Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα του Δήμου!

Φτωχό μεν, πανάκριβο δε το Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα του Δήμου αναφέρει ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης Κώστας Λύρος

Όταν ένας Δήμος θέλει πραγματικά να στηρίξει την τοπική ανάπτυξη αξιοποιεί τις γιορτές ως εργαλείο εξωστρέφειας, προβολής και τόνωσης της τοπικής αγοράς.

Εδώ, δυστυχώς, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.

Όχι μόνο δεν υπάρχει ουσιαστικό όραμα, αλλά ούτε καν αξιοποιείται η κατά κοινή ομολογία πολύτιμη παρακαταθήκη που άφησε η δημοτική μας αρχή σε υλικοτεχνική υποδομή, εξοπλισμό και εξωστρέφεια της πόλης. Προς πλήρη απογοήτευση όλα απαξιώθηκαν και εξαϋλώθηκαν!



Για ακόμη μία χρονιά, το λεγόμενο «πρόγραμμα του Δήμου» στηρίζεται κυρίως σε δράσεις τρίτων: συλλόγων και φορέων. Το γιατί οι «τρίτοι» είναι κατά κανόνα οι ίδιοι είναι ένα άλλο θέμα…

Όλες και όλες οι δράσεις που χρηματοδοτεί ο Δήμος είναι:

– Μία συναυλία με το ίδιο περσινό συγκρότημα Passepartout (τυχαία σύμπτωση;), που

ενώ αλλού στοιχίζει 3.000€ εμείς την πληρώσαμε 12.000 € πέρσι και 12.000 € φέτος

– ένα πλανητάριο, αξίας 2.500€

– ένα καρουζέλ 25.000 €

Μάταια βάζουν τον αντιδήμαρχο τους να εκτίθεται ο άνθρωπος με ανακριβείς και ασαφείς δηλώσεις.

Η πραγματικότητα είναι ότι το συνολικό κόστος των γιορτών θα ξεπεράσει τις 130.000€ αλλά το πρόγραμμα θα είναι φτωχό και μίζερο, χωρίς αναπτυξιακό αποτύπωμα, χωρίς… ψυχή. Ακριβά και διεκπεραιωτικά!

Όταν ξοδεύεις πολλά και παράγεις λίγα, δεν μιλάμε για γιορτή. Αλλά μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο.

Κώστας Λύρος

π. Δήμαρχος Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης