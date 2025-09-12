Κώστας Κούρτελης: Ένας νέος διπλωμάτης από το Καρπενήσι - Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα

Νέος διπλωμάτης ορκίστηκε ο Κώστας Κούρτελης από το Καρπενήσι, εκπληρώνοντας το όνειρό του και ξεκινώντας τη σταδιοδρομία του στο διπλωματικό σώμα.

Παρουσία του ΠτΔ και του Υπουργού Εξωτερικών ορκίστηκαν οι νέοι ακόλουθοι πρεσβείας. Ανάμεσά τους ο Κώστας Κούρτελης, μεγαλωμένος στην Ευρυτανία, που με επιμονή και πείσμα πέτυχε να ενταχθεί στη στη διπλωματική υπηρεσία.

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα και του Υπουργού Εξωτερικών K. Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025, η τελετή ορκωμοσίας της ΚΘ' Εκπαιδευτικής Σειράς Υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας. Ανάμεσα στους νέους διπλωμάτες ήταν και ο Κώστας Κούρτελης, ο οποίος μέσα από σκληρή προσπάθεια και αφοσίωση πέτυχε να ενταχθεί στο διπλωματικό σώμα, εκπληρώνοντας ένα όνειρο ζωής και ανοίγοντας μια νέα σελίδα στην καριέρα του.

Σε δηλώσεις του στα evrytanika.gr, ο νέος διπλωμάτης από την Ευρυτανία αναφέρεται στη διαδρομή του από το ΓΕ.Λ. Καρπενησίου μέχρι τονπροθάλαμο πρεσβειών της Ελλάδας στο εξωτερικό, στις δυσκολίες αλλά και στις θυσίες που χρειάστηκαν, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα όνειρο ζωής που γίνεται πραγματικότητα και σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας πορείας με προμετωπίδα την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων.

«Χρειάστηκε να προσπαθήσω τρεις φορές, αλλά άξιζε»

Ο Κώστας Κούρτελης μιλά με συγκίνηση και υπερηφάνεια για το νέο κεφάλαιο στη ζωή του. «Από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα θέσει στόχο να γίνω διπλωμάτης. Οι εξετάσεις είναι από τις δυσκολότερες του ελληνικού κράτους· οι υποψήφιοι δίνουν 14 μαθήματα μέσα σε έναν μήνα, γραπτά και προφορικά, και μέχρι και την τελευταία μέρα μπορεί να απορριφθούν. Δεν ήταν εύκολο, χρειάστηκε να προσπαθήσω τρεις φορές μέχρι να τα καταφέρω, αλλά άξιζε», αναφέρει.

Θυμάται ότι η επιθυμία του να ακολουθήσει τον δρόμο της διπλωματίας γεννήθηκε νωρίς. «Από το 2012, όταν πέρασα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μπήκε μέσα μου αυτή η ιδέα. Με ενδιέφερε πραγματικά και το κυνήγησα με επιμονή. Έκανα πρακτική στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε πρεσβεία στο εξωτερικό, συμμετείχα σε συνέδρια και προσομοιώσεις. Όλα αυτά με βοήθησαν να καταλάβω ότι αυτός ήταν ο δρόμος μου», υπογραμμίζει.

Η πρόσφατη ορκωμοσία του στην ΚΘ' Εκπαιδευτική Σειρά της Διπλωματικής Ακαδημίας σηματοδοτεί για εκείνον ένα ορόσημο. «Η τελετή ήταν το επιστέγασμα μιας πορείας γεμάτης κόπο και δυσκολίες. Από εδώ και πέρα ξεκινά το πραγματικό ταξίδι (.)», τονίζει.

Οι νέοι ακόλουθοι υπηρετούν αρχικά στην Κεντρική του ΥΠ.ΕΞ., σε τμήματα όπως Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Οργανισμών κ.ά. και ακολούθως -περίπου σε δύο χρόνια- δηλώνουν προτιμήσεις για πρεσβείες, προξενεία ή μόνιμες αντιπροσωπείες. Η τελική τοποθέτηση γίνεται από το υπουργείο, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και, έτσι, ξεκινά το πρώτο τους πόστο στο εξωτερικό. Με την πάροδο των ετών και την εμπειρία, ακολουθούν την ιεραρχική εξέλιξη της διπλωματικής υπηρεσίας, φθάνοντας σταδιακά έως και τον βαθμό του Πρέσβη.

Μιλώντας για το μήνυμα που θέλει να στείλει στουςνέους, ο Κώστας Κούρτελης τονίζει: «Όποιος κι αν είναι ο τόπος καταγωγής σου, μπορείς να φτάσεις μακριά, αρκεί να έχεις πίστη, υπομονή και επιμονή. Υπήρχαν απογοητεύσεις και δυσκολίες, αλλά όταν κάτι το θέλεις πραγματικά, ο δρόμος ανοίγει». Δεν παραλείπει να αναφερθεί και στη σχέση του με το Καρπενήσι: «Δεν ξεχνώ ποτέ τον τόπο μου. Επιστρέφω πάντα, γιατί εκεί βρήκα την αρμονία και την ηρεμία που με διαμόρφωσαν. Η επαφή με τη φύση, οι βόλτες στο βουνό, οι φιλίες που κράτησαν στον χρόνο, όλα αυτά είναι κομμάτια μου».

«Αρχίζει η αποστολή σας στην υπηρεσία της πατρίδας»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας της ΚΘ' Εκπαιδευτικής Σειράς Υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στο Υπουργείο Εξωτερικών και απένειμε τα διπλώματα σπουδών στους νέους διπλωμάτες. Στον χαιρετισμό του, υπενθύμισε ότι ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία είναι από τους δυσκολότερους του ελληνικού κράτους και η επιτυχία σε αυτόν αποτελεί απόδειξη σκληρής δουλειάς, ήθους και υψηλού επιπέδου γνώσεων.

Ο κ. Τασούλας συνέδεσε τη σημερινή αποστολή των νέων διπλωματών με τις ιστορικές αξίες της χώρας, επισημαίνοντας πως «η Ελλάδα από το 1822 είχε στραμμένο το βλέμμα της προς την Ευρώπη» και πως Ο ρόλος τους είναι να υπηρετούν σταθερά τον ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό της χώρας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις διεθνείς προκλήσεις, όπως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καλώντας τους νέους διπλωμάτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, να στηρίζονται στις γνώσεις τους και ναενισχύουν συνεχώς τις ικανότητές τους για να υπηρετήσουν αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα.

Τόνισε ακόμη ότι πλέον ξεκινά το πραγματικό τους ταξίδι στη διπλωματική υπηρεσία, το οποίο θα είναι «γεμάτο γνώσεις και εμπειρίες», ενώ τους προέτρεψε να θεωρούν το Υπουργείο Εξωτερικών «δεύτερη οικογένεια και σπίτι τους». Κλείνοντας, συνεχάρη θερμά όλους τους νέους ακολούθους πρεσβείας και τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία, επισημαίνοντας ότι η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό θα περνά από τα δικά τους χέρια.

Το βιογραφικό του Κώστα Κούρτελη

Ο Κώστας Κούρτελης γεννήθηκε στην Κηφισιά Αττικής, όμως μεγάλωσε στην Ευρυτανία, όπου η οικογένειά του διατηρεί τουριστική επιχείρηση στην κοιλάδα του Καρπενησιώτη –ανάμεσα στα χωριά Κλαυσί και Βουτύρο. Εκεί διαμόρφωσε δεσμούς με τον τόπο και αγάπησε τον φυσικό του πλούτο. Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Καρπενησίου (2012) και στη συνέχεια σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (στη Ρόδο), από όπου αποφοίτησε το 2017.

Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων έκανε πρακτική άσκηση στο Υπουργείο Εξωτερικών (2015) και στην Ελληνική Πρεσβεία στην Κροατία (2016), ενώ συμμετείχε σε πολλά ακαδημαϊκά συνέδρια και προσομοιώσεις διεθνών οργανισμών, εμπλουτίζοντας την εμπειρία του στον τομέα της διπλωματίας. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία και το 2021 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στη Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών).

Παράλληλα με τις σπουδές του, εργάστηκε για μία δεκαετία στον τουριστικό τομέα. Τον Αύγουστο του 2024, πέτυχε στον διαγωνισμό εισαγωγής υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ξεκίνησε την 9μηνη φοίτησή του, την οποία ολοκλήρωσε επιτυχώς, κάνοντας πραγματικότητα το όνειρό του να υπηρετήσει την πατρίδα του μέσα από το διπλωματικό σώμα και να υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα.