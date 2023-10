Ο Κώστας Κουφός πήρε την νεογέννητη κόρη του στο σπίτι του μετά από 6 μήνες στο νοσοκομείο

Η 19η Οκτωβρίου ήταν μία πολύ ευχάριστη μέρα για τον Κώστα Κουφό και τη συζύγο τους, που επιτέλους μπόρεσαν να πάρουν τη νεογέννητη κόρη τους στο σπίτι μετά από έξι μήνες νοσηλείας.

“Έξι μήνες στο νοσοκομείο και επιτέλους σε έχουμε στο σπίτι. Σε αγαπούμε μικρή Καλλιόπη”, έγραψε ενδεικτικά ο 34χρονος ομογενής σέντερ στα προσωπικά του social media, ανεβάζοντας και μία τρυφερή φωτογραφία στην οποία κρατάει ευλαβικά το μωράκι του.

6 months in the hospital and finally have you home! Love you baby Kalliope! #love pic.twitter.com/1idMPqyFVL

