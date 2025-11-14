Κώστας Καρπέτας: Σε απόλυτη στασιμότητα η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» Κώστας Καρπέτας μιλώντας στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, ανέφερε πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε απόλυτη στασιμότητα και πως η κοινωνία απαιτεί από την Αυτοδιοίκηση να λειτουργεί με διαφάνεια και ευθύνη.

«Η κοινωνία απαιτεί από την Αυτοδιοίκηση να λειτουργεί με διαφάνεια, ευθύνη και τόλμη. Καθήκον των αιρετών είναι να μη συμβιβαστούν με ημίμετρα, αλλά να διεκδικήσουν μια Αυτοδιοίκηση ισχυρή, θεσμικά κατοχυρωμένη, οικονομικά αυτάρκη και πολιτικά ανεξάρτητη». Αυτό τόνισε σε δήλωσή του ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» Κώστας Καρπέτας με αφορμή τις εργασίες της γενικής συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) για τον νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, τις οποίες παρακολουθεί.

Ο Κώστας Καρπέτας αναφορικά με τον υπό διαμόρφωση νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης τονίζει ότι από τις προωθούμενες αλλαγές απουσιάζουν οι ουσιαστικές θεσμικές τομές, όπως η κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών, καθώς και τη συνταγματική κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας και των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ.

Η πλήρης δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» Κώστα Καρπέτα έχει ως εξής:

«Ο θεσμικός φορέας των Περιφερειών βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας και απομάκρυνσης από τον πραγματικό του ρόλο.

Η ΕΝΠΕ δεν μπορεί να περιορίζεται σε επικοινωνιακές κινήσεις και προσχηματικές συζητήσεις γύρω από τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, ο οποίος δεν έχει ακόμη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και δεν έχει παρουσιαστεί στην τελική του μορφή, τη στιγμή που παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα για τις Περιφέρειες, όπως η διαχείριση απορριμμάτων, η ενεργειακή κρίση, η έλλειψη πόρων για τα αντιπλημμυρικά έργα, καθώς και η στασιμότητα και συρρίκνωση των κονδυλίων του ΠΔΕ.

Με βάση τα έως τώρα διαθέσιμα κείμενα, ο νέος Κώδικας δεν συνιστά ουσιαστική διοικητική μεταρρύθμιση, αλλά απλή κωδικοποίηση, χωρίς βαθιές τομές και θεσμική ανασυγκρότηση. Δεν υπάρχουν θεσμικές τομές που να περιλαμβάνουν την κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών, καθώς και τη συνταγματική κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας και των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση «πάσχει βαριά» λόγω της έλλειψης τόσο χρηματικών όσο και ανθρώπινων πόρων. Το Κεντρικό Κράτος συνεχίζει να αναθέτει στους ΟΤΑ μόνο τις πιο δύσκολες και απαιτητικές αρμοδιότητες, τις λεγόμενες “αρμοδιότητες λάντζας”, οι οποίες προκαλούν συχνά αγανάκτηση και διαμαρτυρίες από τους πολίτες. Αυτή η πρακτική, δεν συνιστά πραγματική αποκέντρωση αλλά μετακύλιση ευθύνης χωρίς συντονισμό, συνεργασία και χωρίς τη δημοσιονομική της διάσταση. Η Αυτοδιοίκηση, επομένως, δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως εκτελεστικό παράρτημα του Κεντρικού Κράτους, αλλά χρειάζεται θεσμική ενδυνάμωση και χρηματοδοτική ενίσχυση.