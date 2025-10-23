Κώστας Καρπέτας: Να μην επιτρέψουμε να μετατραπεί η Δυτική Ελλάδα σε αποτεφρωτήριο σκουπιδιών

«Να μην επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα και κατ’ επέκταση και η Δυτική Ελλάδα σε ένα τεράστιο αποτεφρωτήριο σκουπιδιών». Αυτό τόνισε ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα», Κώστας Καρπέτας, μιλώντας στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδα, στις 22 Οκτωβρίου 2025

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε το θέμα γνωμοδότησης του Σώματος επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το σχέδιο δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (ΑΕΠΥ) από Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ).

Υπενθυμίζεται ότι, η παράταξη «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» είχε ζητήσει να έρθει το θέμα προς συζήτηση στο Σώμα, καθώς το σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος προβλέπει τη χωροθέτηση και λειτουργία μονάδων καύσης απορριμματογενών καυσίμων σε διάφορες Περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και η Δυτική Ελλάδα σε Αχαΐα ή Ηλεία, προκαλώντας εύλογες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Καρπέτας κατήγγειλε το κυβερνητικό σχέδιο δημιουργίας Δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων ως «σχέδιο καύσης με περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό».

«Η καύση ακυρώνει την ανακύκλωση και την Κυκλική Οικονομία»

Ο κ. Καρπέτας υπογράμμισε ότι η καύση απορριμμάτων δεν αποτελεί λύση, αλλά παραδοχή αποτυχίας, η οποία έρχεται σε αντίθεση με ευρωπαϊκό κεκτημένο εγκυμονώντας τον κίνδυνο νέων κυρώσεων για τη χώρα που ακυρώνει την ανακύκλωση και τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αθώα, υποκρύπτει ένα άριστα κατευθυνόμενο σχέδιο για την αθρόα καύση απορριμμάτων που δεν έχει καμία σχέση με την περιβαλλοντική πολιτική», ενώ σε άλλο σημείο τόνισε ότι: «Η καύση, όπως και η ταφή, δεν μπορεί να είναι πρώτη επιλογή. Είναι η τελευταία. Πρώτα έρχεται η ενημέρωση, η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση, η διαλογή στην πηγή, η ανάκτηση και η ανακύκλωση. Αν όλα αυτά δουλέψουν σωστά, τότε και μόνο τότε μένει ένα μικρό υπόλειμμα για περαιτέρω διαχείριση».

«Σχέδιο για την κερδοφορία λίγων – σε βάρος των πολλών»

Ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» επεσήμανε πως το σχέδιο οδηγεί σε ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ, χωρίς δημόσιο έλεγχο

«Αυτό που επιχειρείται δεν είναι σχέδιο για το περιβάλλον. Είναι σχέδιο για την κερδοφορία λίγων σε βάρος των πολλών. Οι πολίτες θα πληρώσουν το λογαριασμό, με gate fee που θα ξεπερνά τα 130 ευρώ τον τόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Καρπέτας και σημείωσε ότι η κυβέρνηση «επιδιώκει να συντμήσει τον χρόνο περιορισμού της ταφής στο 10% έως το 2030 – αντί για το 2035 που προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία – για να επιβάλει τις μονάδες καύσης».

Μονάδα Φλόκα: «Καμία σχέση με καύση»

Ο επικεφαλής της παράταξης αναφέρθηκε ειδικά στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Βιοαποβλήτων (ΜΕΑ–ΜΕΒ) που κατασκευάζεται στη Δυτική Αχαΐα (Φλόκα) και προειδοποίησε ότι: «Η μονάδα αυτή εντάσσεται στον περιφερειακό σχεδιασμό για ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών – όχι για καύση. Οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγής του χαρακτήρα της θα βρει απέναντι την τοπική κοινωνία και την Αυτοδιοίκηση».

Παράλληλα, τόνισε ότι «η μονάδα της ΠΔΕ δεν θα καίει μόνο τα απορρίμματα της περιοχής, αλλά και άλλων Περιφερειών, παραβιάζοντας την αρχή της εγγύτητας και επιβαρύνοντας οικονομικά τους Δήμους».

«Βαφτίζουν την αποτυχία αναγκαιότητα»

Ο κ. Καρπέτας χαρακτήρισε το κυβερνητικό σχέδιο «προμελετημένο», λέγοντας: «Η κυβέρνηση γνώριζε ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος και εκατοντάδες εκατομμύρια που θα μπορούσαν να είχαν κατευθυνθεί βάσει σχεδίου σε δράσεις κυκλικής οικονομίας. Και τώρα το αφήγημα είναι: "Αποτύχαμε, δεν έχουμε άλλη λύση, πάμε στην καύση". Πρόκειται για προμελετημένο σχέδιο που βαφτίζει την αποτυχία αναγκαιότητα».

«Χρειαζόμαστε ένα νέο σχέδιο – όχι μονάδες καύσης»

Αναπτύσσοντας την εναλλακτική πρόταση της παράταξης, ο Κώστας Καρπέτας τόνισε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στο Περιφερειακό Συμβούλιο:

«Η χώρα χρειάζεται ένα νέο, ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων με όρους που να σέβονται τις ευρωπαϊκές αρχές, με δημόσιο έλεγχο και ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην Κυκλική Οικονομία, στην πρόληψη, στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση. Να αναπτυχθούν μονάδες διαλογής στην πηγή και επεξεργασίας για ανάκτηση υλικών, όχι σύμμεικτα απορρίμματα προς καύση.

Όταν θα έχουμε κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα, τότε και μόνο τότε, να δούμε τι απομένει και πώς θα το διαχειριστούμε.»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Κώστας Καρπέτας επανέλαβε με έμφαση:

«Σεβασμός στο περιβάλλον και στους πολίτες σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να στηθεί το σύστημα πρόληψης και ανακύκλωσης, και μετά να συζητήσουμε για το υπόλειμμα. Να μην επιτρέψουμε να μετατραπεί η Δυτική Ελλάδα και ευρύτερα η χώρα σε ένα τεράστιο αποτεφρωτήριο σκουπιδιών.»