Κώστας Καραμανλής: H τρυφερή ανάρτηση της Νατάσας Παζαΐτη για τα 69α γενέθλιά του

Μια συγκινητική φωτογραφία μοιράστηκε η Νατάσα Παζαΐτη, σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, για τα 69α γενέθλια του συζύγου της.

Στη φωτογραφία εμφανίζονται αγκαλιασμένοι, με φόντο χρυσαφένια μπαλόνια, και η ανάρτηση συνοδευόταν από την ευχή: «Πολύχρονος Κώστα μου. Με υγεία και όλη μας την αγάπη». Μαζί τους βρίσκονται και τα δίδυμα παιδιά τους, Αλέξανδρος και Αλίκη, που γεννήθηκαν το 2003.

Η ανάρτηση της Νατάσας Παζαΐτη