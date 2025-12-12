Κώστας Καραγκούνης: Συναντήσεις στη Νέα Υόρκη με αμερικανοεβραϊκούς οργανισμούς

Πολύ σημαντικές συναντήσεις είχε στην Νέα Υόρκη ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κύριος Κώστας Καραγκούνης, με ισχυρούς αμερικανοεβραικούς οργανισμούς.

Σε αυτές τις συναντήσεις ο κος Καραγκούνης παρουσίασε τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής από την Κυβέρνηση που ως αποτέλεσμα έχουν να συγκαταλέγεται σήμερα η χώρα μας στις πιο σταθερές και αξιόπιστες οικονομίες της Ευρώπης. Ανέλυσε επίσης τις σημαντικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην ελληνική αγορά εργασίας με εκπληκτική μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης, με χωριστή αναφορά στην πρωτοβουλία Rebrain και τον επαναπατρισμό των λαμπρών ταλέντων που μεγαλουργούν στο εξωτερικό, τις συνθήκες εργασίας και στα θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων που για πρώτη φορά τυγχάνουν ειδικής πρόνοιας από την πολιτεία. Και τέλος ο κος Καραγκούνης συζήτησε εκτενώς τα θέματα που απασχολούν την περιοχή μας, την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου και τις σχέσεις που διαμορφώνονται τόσο στα ελληνοτουρκικά όσο και στην στρατηγική σχέση που έχει αναπτύξει η χώρα με το Ισραήλ την Κύπρο και βέβαια τις ΗΠΑ.

Υπήρχε έντονο ενδιαφέρον και από τους δύο οργανισμούς για τις τελευταίες πολύ σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα μας με

αμερικανικές εταιρείες και οι οποίες όπως τόνισε και ο κος Καραγκούνης δημιουργούν ευκαιρίες για τη χώρα μας, νέες θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, ενισχύουν την εθνική μας ασφάλεια και ενισχύουν τη γεωστρατηγική μας θέση. Ο υφυπουργός τόνισε ότι προχωράμε με σχεδιασμό, αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση και ότι η χώρα μας είναι ένας ενεργειακός κόμβος και ένα αξιόπιστο μέρος για να επενδύσουν αμερικανικές εταιρείες. Επανέλαβε αυτό που και ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου έχει πολλές φορές επισημάνει -και μάλιστα ο κος Καραγκούνης εξήρε τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε σε αυτές τις συμφωνίες – ότι για δεκαετίες η Κεντρική Ευρώπη ήταν ενεργειακά εξαρτημένη από το ρωσικό φυσικό αέριο, λόγω των αγωγών που εκτείνονται από την ανατολή προς τη δύση. Ως αποτέλεσμα, πολλές ηπειρωτικές χώρες βρέθηκαν σε θέση εξάρτησης. Τόνισε λοιπόν τον ρόλο της Ελλάδας στη δημιουργία ενός κάθετου διαδρόμου που ξεκινά από τον Νότο και εκτείνεται προς τον Βορρά.

Η χώρα μας παρέχει μια ανθεκτική εναλλακτική λύση για τα ευρωπαϊκά έθνη, μειώνοντας την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ο υφυπουργός ανέφερε επίσης τον Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC), σημειώνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά αγαθών από την Ινδία στην Ευρώπη μέσω της Μέσης Ανατολής.

Το πολύ σημαντικό που και οι εκπρόσωποι των οργανισμών επεσήμαναν, είναι ότι θα σταθούν δίπλα σε αυτές τις πρωτοβουλίες που εγγυώνται την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή και βέβαια έκαναν ιδιαίτερη μνεία στις πολύ καλές σχέσεις της χώρας μας με το Ισραήλ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο σχεδόν στρατηγικής συμμαχίας.