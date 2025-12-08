Κώστας Καραγκούνης: Στην 5η Εκδήλωση Rebrain Greece στη Νέα Υόρκη o Υφυπουργός Εργασίας

Στη 5η εκδήλωση REBRAIN Greece στη Νέα Υόρκη, ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα, παρουσίασαν τις νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και στρατηγικές συνεργασίες για την επιστροφή και αξιοποίηση Ελλήνων υψηλής εξειδίκευσης στη χώρα.

Σήμερα, πραγματοποιείται η 5η εκδήλωση του REBRAIN Greece, της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο ξενοδοχείο New York Marriott Marquis (1535 Broadway, Νέα Υόρκη, NY 10036), από τις 9:30 έως τις 18:00. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αναδείξει τις επαγγελματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και να προωθήσει τη συνεργασία Ελλήνων υψηλής εξειδίκευσης που διαβιούν και εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά με επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων

Στην εκδήλωση παραβρίσκονται μεταξύ άλλων η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, ο επικεφαλής της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ο επικεφαλής της Aegean, Ευτύχης Βασιλάκης, ο Γιάννης Παράσχης, πρώην CEO του ΔΑΑ και Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, η Μάιρα Μαυρογιάννη, οι Νίκος και Όλγα Μπορζώνη, ο Ορέστης Τσακαλώτος από την Qualco, ο Πρόεδρος του ΔΑΑ, Μιχάλης Κεφαλογιάννης, και η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Ιφιγένεια Καναρά. Παράλληλα, προσήλθαν και ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος.

Δήλωση Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως

Η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, αναφέρθηκε στη σημασία της 5ης εκδήλωσης του REBRAIN Greece και στις νέες ευκαιρίες εργασίας που δημιουργούνται στην Ελλάδα. Όπως δήλωσε, «Ο στόχος του Υπουργείου είναι να δείξουμε ότι η Ελλάδα του 2025 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που άφησαν πίσω τους οι συμπατριώτες μας κατά τα χρόνια της κρίσης. Παράλληλα, στοχεύουμε να αναδείξουμε τις ευκαιρίες εργασίας που υπάρχουν πλέον σε όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας.»

Σκοπός και Στρατηγική του REBRAIN Greece

Η πρωτοβουλία REBRAIN Greece στοχεύει στην επαγγελματική διασύνδεση Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό με επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες αναζητούν συνεργάτες και στελέχη υψηλής εξειδίκευσης για να αναπτύξουν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση έχουν την ευκαιρία να αναζητήσουν θέσεις εργασίας σε έναν ευρύ φάσμα τομέων, όπως η ενέργεια, η βιομηχανία, οι υποδομές, οι τράπεζες, η ναυτιλία, η τεχνολογία, η πληροφορική, τα media, η υγεία και ο τουρισμός.

Οι θέσεις που προσφέρονται απευθύνονται σε μηχανικούς, επαγγελματίες υγείας, ειδικούς σε data, οικονομολόγους, στελέχη διοίκησης και marketing, νομικούς, μηχανικούς λογισμικού, προσωπικό R&D και εξειδικευμένα στελέχη του τουριστικού κλάδου.

Η Στρατηγική για την Αντιστροφή του Brain Drain

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, από τους 660.000 Έλληνες που μετανάστευσαν την προηγούμενη δεκαετία, οι 420.000 έχουν ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα. Το ποσοστό αυτό, που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 60% των μεταναστών, υπογραμμίζει την τάση επιστροφής του ταλέντου στη χώρα. Το Υπουργείο Εργασίας στοχεύει να ενισχύσει αυτή τη δυναμική, προωθώντας ένα πλαίσιο κινήτρων που θα διευκολύνει τη μετοικεσία και την ένταξη νέων εργαζομένων στην ελληνική αγορά.

Στρατηγική Ανάγκη για Στελέχη Εξωτερικού

Οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας για τεχνικά επαγγέλματα, επιστήμες μηχανικών, τεχνολογία, υγεία, οικονομικά και τουρισμό αυξάνονται συνεχώς. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση εκδήλωσαν ενδιαφέρον όχι μόνο για θέσεις εργασίας, αλλά και για συνεργασίες και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενισχύοντας έτσι τη δικτύωση και την επαγγελματική κινητικότητα μεταξύ της ελληνικής διασποράς και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Η Προοπτική του Μέλλοντος

Η διοργάνωση της εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας να φέρει πιο κοντά την ελληνική διασπορά με τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, διαμορφώνοντας τις συνθήκες για μια νέα εποχή επαγγελματικής κινητικότητας, συνεργασιών και επιστροφής ταλέντου στην Ελλάδα.

