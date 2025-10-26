Κώστας Καραγκούνης: Δεσμεύθηκε να βοηθήσει τους πλημμυροπαθείς στο Μεσολόγγι

Ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης πραγματοποίησε σύσκεψη με τον Δήμαρχο Μεσολογγίου Σπύρο Διαμαντόπουλο την Παρασκευή 25/10 και δεσμεύθηκε να βοηθήσει πλημμυροπαθείς επιχειρήσεις και κατοίκους.

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 25 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Μεσολογγίου, κατόπιν αιτήματος του Υφυπουργού Εργασίας κ. Κωνσταντίνου Καραγκούνη με τον Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Σπύρο Διαμαντόπουλο.

Παρόντες στη σύσκεψη ήταν ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου κ. Πασιόπουλος Κωνσταντίνος, καθώς και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Νώντας Λύρος.

Κύριο θέμα της συζήτησης αποτέλεσαν οι πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν την πόλη του Μεσολογγίου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Ο Υφυπουργός ενημερώθηκε για τις μέχρι τώρα ενέργειες του Δήμου και για τα σημεία από τα οποία προέρχεται το πρόβλημα.

Τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Υφυπουργός συμφώνησαν για το επείγον της πραγματοποίησης επικείμενης σύσκεψης με τους αρμόδιους φορείς και τα συναρμόδια Υπουργεία, αφενός για τις άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης που πρέπει να υλοποιηθούν, και αφετέρου για τη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων υποδομής που πρέπει να σχεδιαστούν, ώστε να επιτευχθεί η οριστική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό.

Ο Κώστας Καραγκούνης δεσμεύτηκε να στηρίξει τις προσπάθειες του Δήμου Μεσολογγίου και είχε τη δυνατότητα να επισκεφθεί πληγείσες επιχειρήσεις της πόλης.