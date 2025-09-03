Κως: Συνελήφθη 82χρονη μετά από καταδίωξη – Αρνήθηκε έλεγχο του Λιμενικού

Μία ιδιαίτερη σύλληψη μετά από καταδίωξη πραγματοποίησαν οι αρχές στην Κω, όταν μία ηλικιωμένη, αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της.

Η 82χρονη γυναίκα, αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία τους στα στελέχη του Λιμενικού και προσπάθησε να ξεφύγει χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό της το βράδυ της Τρίτης, 02.09.2025, με τις αρχές να καταδιώκουν την ηλικιωμένη και τελικά να τη συλλαμβάνουν.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η ηλικιωμένη φέρεται να αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της και αντέδρασε έντονα στις υποδείξεις των λιμενικών και στη συνέχεια, μπήκε στο αυτοκίνητό της και προσπάθησε να φύγει, παρά τις εντολές των αρχών.

Ακολούθησε καταδίωξη από περιπολικό όχημα του Λιμενικού, το οποίο κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα.

Η 82χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης. Την υπόθεση ερευνά το Λιμεναρχείο Κω.

newsit.gr