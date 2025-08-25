Κορυφώθηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό

Με την ακολουθία του μεθέορτου Αρχιερατικού Εσπερινού και την καθιερωμένη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στην πόλη του Θέρμου κορυφώθηκαν οι εορταστικές και λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, το απόγευμα της Κυριακής 24 Αυγούστου 2025.

Αρχικά, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θέρμου έγινε η υποδοχή της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κοσμά που φυλάσσονται στην ομώνυμη Ιερά Μονή που βρίσκεται στην γενέτειρα του Αγίου, το Μέγα Δένδρο.

Ακολούθησε ο Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού.

Κατόπιν, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Αγρινίου και με την συνοδεία τμημάτων των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής ξεκίνησε η λιτανευτική πομπή με κατεύθυνση τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώ προηγουμένως, στην κεντρική πλατεία τελέσθηκε η αρτοκλασία και μίλησε στους πιστούς ο Σεβασμιώτατος.

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κατά την ομιλία του στάθηκε ιδιαίτερα στον διαχρονικό και αφυπνιστικό λόγο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ο οποίος στήριξε το Γένος των Ελλήνων στα δύσκολα χρόνια της δουλείας, ενέπνευσε την πίστη, καλλιέργησε την παιδεία των σκλαβωμένων Ελλήνων και προετοίμασε τον αγώνα για την ελευθερία. Τόνισε ότι ο λόγος του Αγίου Κοσμά παραμένει έως σήμερα επίκαιρος οδηγός για τη ζωή του καθενός και για ολόκληρη την κοινωνία μας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:

Στη διατήρηση της πίστεως στον Τριαδικό Θεό και στην υπεράσπιση της ελληνορθοδόξου παραδόσεως.

Στην ανάγκη για την ανάληψη συλλογικής ευθύνης και υπερκομματικής συνεργασίας των τοπικών και πολιτικών αρχόντων για την ανάσχεση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης της Αιτωλοακαρνανίας και την ανάπτυξη του τόπου.

Στην ενίσχυση της οικογένειας, των βιοπαλαιστών, των αγροτών, των κτηνοτρόφων και στη διατήρηση ανοιχτών σχολείων, που αποτελούν την καρδιά και το μέλλον του τόπου.

Στην ανάδειξη του πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού πλούτου της περιοχής.

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε δύο καίρια κοινωνικά ζητήματα: Τα τροχαία δυστυχήματα, που στερούν τη ζωή νέων ανθρώπων και απαιτούν υπεύθυνη στάση και αυστηρή τήρηση των κανόνων οδικής συμπεριφοράς και στην ενδοοικογενειακή βία, φαινόμενο που πληγώνει την κοινωνία και απαιτεί συνεργασία όλων των φορέων για τη στήριξη της οικογένειας και την προστασία των παιδιών.

Ολοκληρώνοντας ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς όλα τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που σε συνεργασία με τα μέλη της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και των Δήμων της Αιτωλοακαρνανίας αντιμετώπισαν τις πρόσφατες πυρκαγιές και περιέσωσαν το βιός και τις περιουσίες των ανθρώπων.

Ευχήθηκε με τις πρεσβείες του Αγίου Κοσμά να κρατήσουμε ζωντανή την πίστη και την αγάπη για τον Χριστό και την Ελλάδα, παραμένοντας ενωμένοι ώστε να παραδώσουμε τη σκυτάλη στις επόμενες γενιές, ατενίζοντας με ελπίδα και αισιοδοξία το μέλλον.

Στην Ακολουθία του Εσπερινού και στην Ιερά Λιτανεία συμμετείχαν ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κώστας Καραγκούνης ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ο Βουλευτής κ. Θανάσης Παπαθανάσης ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, ο Δήμαρχος Θέρμου κ. Σπυρίδων Κωνσταντάρας, οι Βουλευτές κ. Μίλτος Ζαμπάρας και κα Χριστίνα Σταρακά, Πολιτευτές του Νομού, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάσης Μαυρομμάτης, ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νικόλαος Κατσακιώρης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παΐσιος, εκπρόσωποι των Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Αρχών, εκπρόσωποι Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, Πρόεδροι και εκπρόσωποι διαφόρων οργανώσεων από την Αμερική, εκπρόσωποι εκπαιδευτικών αρχών, πολιτιστικών συλλόγων και φορέων της ευρύτερης περιοχής και πλήθος κόσμου.

