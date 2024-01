Ο σπουδαίος Λιονέλ Μέσι πρόσθεσε άλλο ένα διαμάντι στην ατελείωτη συλλογή του από ποδοσφαιρικά τρόπαια και ατομικές διακρίσεις. Και μετά τη «Χρυσή Μπάλα» από το France Football, έκανε το… νταμπλ για το 2023, κατακτώντας και τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του κόσμου για το 2023 στην τελική των FIFA The Best στο Λονδίνο.

Κορυφαίος ποδοσφαιριστής για το 2023 ο Λιονέλ Μέσι

Lionel Messi is The Best FIFA Men’s Player. Forever pic.twitter.com/GBw5OkLea5

