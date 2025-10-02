«Κορυφαίες» σε βροχόπτωση η Μακρυνεία και η Ναυπακτία την Πέμπτη (2/10)

Μακρυνεία και Ναυπακτία ξεχώρισαν σήμερα Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου με τις υψηλότερες καταγραφές βροχόπτωσης σύμφωνα με τα δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στους Παξούς καταγράφηκε το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος βροχής έως τις 20:20 της Πέμπτης 02/10 και ήταν ίσο με 99.6 χιλιοστά.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 20:20 της Πέμπτης 02/10, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτυού αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στον ίδιο χάρτη σημειώνονται και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη αθροιστικού υετού. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα, βροχή έχουν καταγράψει 433 από τους 541 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό ~80%).