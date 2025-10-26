Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη – Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση

Αποσωληνώθηκε η 40χρονη γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από τον σύντροφό της στο Κορωπί, αλλά η υγεία της παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι η 40χρονη είχε δεχτεί ενδοοικογενειακή βία από τον 50χρονο σύντροφό της, με κλωτσιές και μπουνιές στο κεφάλι και στο σώμα. Οι γιατροί έκριναν πως η γυναίκα μπορεί να αποσωληνωθεί, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της παραμένει κρίσιμη και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 4χρονο παιδί της οικογένειας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων, καθώς φέρει εκδορές στο σώμα του.

Το παιδί μίλησε με παιδοψυχολόγο επί 3,5 ώρες και προσπάθησε να περιγράψει τη φρίκη που βίωνε η μητέρα του στο σπίτι τους, λέγοντας πως ο πατέρας του είχε χτυπήσει αμέτρητες φορές την 40χρονη.

Μάλιστα, το 4χρονο παιδί ανέφερε πως προσπάθησε να σώσει τη μητέρα του όταν εκείνη δέχτηκε επίθεση από τον 50χρονο.

Ο 50χρονος, ο οποίος αρνείται τα πάντα, είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της 40χρονης και για σωματική βλάβη σε βάρος του 4χρονου παιδιού, ενώ αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη (29/10).

Σπάει τη σιωπή του ο κουμπάρος του ζευγαριού – Τι αποκαλύπτει για τον 50χρονο

Ο πιο κοντινός άνθρωπος του ζευγαριού, ο κουμπάρος τους μίλησε στο Mega για την σχέση τους, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για τον 50χρονο δράστη του άγριου ξυλοδαρμού της 40χρονης.

«Την έβλεπαν σαν τη Ρωσίδα της γειτονιάς. Επειδή ήταν από τη Λιθουανία είναι ξένη, δεν είναι παντρεμένοι, δεν έχουν παντρευτεί. Απλά συζούν, έχουν κάνει τα δύο παιδιά, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον πατέρα, αλλά μέχρι εκεί. Τον είχε καταγγείλει, αλλά δε μίλαγε για αυτό».

Ο φίλος του ζευγαριού αποκαλύπτει πως ο 50χρονος παρουσίαζε αντικοινωνική συμπεριφορά και είχε και στο παρελθόν ζητήματα με τη σύζυγο και τα παιδιά του.

«Ήταν ιδιόρρυθμος. Κάποια στοιχεία περίεργης συμπεριφοράς ως προς τα παιδιά. Ότι δεν ήταν τόσο κοντά στα παιδιά του, εκνευριζόταν πάρα πολύ με τα παιδιά όταν αυτά έκαναν φασαρία και με την ίδια όταν κάποια πράγματα δεν γίνονταν όπως εκείνος ήθελε. Ένας τύπος ο οποίος φαινόταν να έχει αντικοινωνική συμπεριφορά. Σίγουρα δεν έμοιαζε σαν μια γυναίκα που είναι καλά με τον σύντροφό της».

Στο δρόμο χαμογελαστός, στο σπίτι κακοποιητικός. Έτσι περιγράφει τον 50χρονο κατηγορούμενο ο οικογενειακός τους φίλος.

«Αυτός σηκώθηκε κι έφυγε από την Ελλάδα, χωρίς καν να κάτσει να το συζητήσει. Δουλεύει στη Λετονία. Νομίζω ότι είναι μια οικογένεια που απλά ζούσε μια μέση ζωή. Ένας άνθρωπος που όταν τον βλέπεις στο δρόμο τον λες καλοβαλμένο».

Πηγή: tovima.gr