Κορωπί: 22χρονος κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για στοίχημα και τώρα δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στο Κορωπί, όταν ένας 22χρονος, για ένα challenge κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να δίνει μάχη για τη ζωή του, διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς».

Ο 22χρονος είχε πάει μαζί με την παρέα του να φάνε μπέργκερ και έβαλαν ένα στοίχημα όπου τρώνε το μπέργκερ ολόκληρο, χωρίς να το μασήσουν, με αποτέλεσμα να φράξει ο αεραγωγός του και τώρα να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με πιθανόν μη αναστρέψιμες βλάβες.

Η Ματίνα Παγώνη, μίλησε στην εκπομπή Buongiorno του Mega για την κατάσταση της υγείας του νεαρού.

«Είναι τραγικες καταστάσεις αυτές. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στα Κορωπί για να διασκεδάσει επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με προβλήματα πολύ σοβαρά και στον εγκέφαλο και στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα», κάνοντας λόγο για πολύ δύσκολη κατάσταση.

Όπως περιέγραψε η πρώην πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, σύμφωνα με όσα τους είπα, οι δύο νέοι έβαλαν ένα στοίχημα να καταπιούν ολόκληρο το μπέργκερ με αποτέλεσμα να φράξουν οι αεραγωγοί του 22χρονου, δεν υπήρχε κάποιος εκεί που να μπορέσει να τον βοηθήσει με πρώτες βοήθειες να αποφράξει τον αεραγωγό.

«Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, του έκαναν ΚΑΡΠΑ, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε… Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα», είπε η Ματίνα Παγώνη και τόνισε ότι δεν είναι δύσκολο να φράξει ο αεραγωγός για αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν τρώμε αλλά και το ότι οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι που πρέπει να ξέρουμε όλοι, καθώς όπως περιέγραψε κανένας από την παρέα του 22χρονου δεν μπορούσε να τον βοηθήσει.

