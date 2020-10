Κορωνοϊός – Τραμπ: Πίσω στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος – Έγινε «θαύμα» ή ήταν όλα ένα σόου;

Δείτε το βίντεο – Εξιτήριο άρον-άρον με συμβολικές χειρονομίες και μηνύματα – Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την εξαιρετικά σύντομη νοσηλεία του;

Το παγκόσμιο ρεκόρ νοσηλείας ύστερα από μόλυνση με Covid-19 για έναν άνθρωπο 74 ετών και υπέρβαρο θα πρέπει να κατέρριψε ατύπως ο Ντόναλντ Τραμπ. Ύστερα από μόλις 72 ώρες παραμονής στο στρατιωτικό νοσοκομείο Γουόλτερ Ριντ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Και, σε μια συμβολική χειρονομία μπροστά στις κάμερες, αφαίρεσε την προστατευτική μάσκα από το πρόσωπό του.

Στις 18:45 τοπική ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού χτύπησε μερικές φορές με τη γροθιά το στήθος του, επιδεικνύοντας ότι είναι πολύ σκληρός για να ηττηθεί από τον κορωνοϊό, επιβιβάστηκε στο Προεδρικό ελικόπτερο «Marine One». Απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις που του φώναζαν από την περίφραξη του νοσοκομείου οι συγκεντρωμένοι, απλοί Αμερικανοί πολίτες αλλά και δημοσιογράφοι. Αρκέστηκε στο μήνυμα «σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ». Ύστερα από 10 λεπτά ο Πλανητάρχης βρισκόταν στην προεδρική έδρα, στην Ουάσινγκτον.

Όπως ανακοινώθηκε από τους θεράποντες ιατρούς, ο Τραμπ θα εξακολουθήσει να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Και, όπως χαρακτηριστικά είπε ο επικεφαλής ιατρός του Λευκού Οίκου «ο Πρόεδρος δεν έχει ξεμπερδέψει με τον κίνδυνο» (“The president is not ‘out of the woods yet’).

Μετά το σόου του στο μπαλκόνι του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανέβασε στο Twitter νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμα καλώντας τον κόσμο να μην φοβάται τον κορωνοϊό προαναγγέλλοντας ότι σύντομα το εμβόλιο θα είναι έτοιμο: «Μόλις έφυγα από το νοσοκομείο Walter Reed. Έμαθα πολλά για τον κορωνοϊό και ένα είναι σίγουρο. Μην σας αφήσει να σας κυριεύσει. Μην τον φοβάστε. Θα τον νικήσετε. Έχουμε τον καλύτερο ιατρικό εξοπλισμό. Έχουμε τα καλύτερα φάρμακα. Όλα έχουν εξελιχθεί πρόσφατα. Δεν ένιωθα τόσο καλά και ένιωσα τις τελευταίες δυο ημέρες καλύτερα από ότι πριν από 20 χρόνια. Μην τον αφήνετε να καταβάλει τις ζωές σας. Έπρεπε σαν ηγέτης να βγω μπροστά και ας ήξερα ότι υπάρχει κίνδυνος. Οποιοσδήποτε ηγέτης δεν θα έκανε ότι έκανα. Τώρα είμαι καλύτερα. Βγείτε έξω. Προσέξτε. Το εμβόλιο έρχεται σύντομα. Ευχαριστώ πολύ».

Η αρρώστια του Τραμπ δεν ήταν σκηνοθετημένη. Ο Πλανητάρχης είχε κολλήσει κορωνοϊό -όπως πολλοί από τους συνεργάτες του, όπως και η συζύγός του, Μελάνια. Τουλάχιστον σύμφωνα με τα ιατρικά ανακοινωθέντα, οι ζωτικοί δείκτες του Τραμπ πυροδότησαν συναγερμό στον κρατικό μηχανισμό: Ο Πρόεδρος είχε υψηλό πυρετό, ήταν καταβεβλημένος, η οξυγόνωση του αίματός του είχε πέσει -δύο φορές μάλιστα σε διάρκεια τριών 24ωρων- κάτω από το φυσιολογικό επίπεδο.

Κι όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού έδειξε με σύντομα βιντεοσκοπημένα διαγγέλματα ότι ο κορωνοϊός δεν τον είχε καταβάλει ούτε μέσα στο νοσοκομείο, εν τέλει πήρε εξιτήριο άρον-άρον και βρέθηκε στη βεράντα του Λευκού Οίκου, να τιμά την απογείωση του Marine One με παρατεταμένο στρατιωτικό χαιρετισμό και να ατενίζει αγέρωχος το άπειρο. Βεβαίως, φάνηκε να λαχανιάζει αφού ανέβηκε τα σκαλοπάτια ως τον εξώστη -αλλά έστω ότι αυτό ήταν φυσιολογικό ύστερα από ό,τι πέρασε τις τελευταίες ημέρες.

Ως εκ τούτου, ο εύλογος συλλογισμός αναπτύσσεται προς δύο διευθύνσεις: α) η πειραματική θεραπεία που χορηγήθηκε στον Τραμπ, με ρεμδεσιβίρη, αναβολικά, κοκτέιλ βιταμινών κ.λπ. είναι κυριολεκτικά θαυματουργή. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ νόσησε, ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, έγινε όμως ο ιδανικός εθελοντής, επιβεβαιώνοντας το θρίαμβο της επιστήμης. Κατά συνέπεια, όταν ο ίδιος ο Τραμπ στέλνει το γενναίο μήνυμα «μη φοβάστε τον κορωνοϊό. Μην τον αφήσετε να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή σας. Θα τον νικήσετε. Το εμβόλιο έρχεται όπου να ‘ναι», θα πρέπει κανείς να τον πιστέψει απολύτως.

β)H εναλλακτική προσέγγιση στα συμβάντα των τελευταίων 3 ημερών πέριξ του Λευκού Οίκου προσανατολίζεται στο ενδεχόμενο της εξ αρχής σκηνοθετημένης παράστασης. Θα μπορούσε, όμως, να στηθεί ένα σόου αυτών των διαστάσεων και γύρω από την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων, μόνο και μόνο για να δοθεί η ευκαιρία στον Τραμπ «να γυρίσει το παιχνίδι» στην προεκλογική του εκστρατεία; Οι εκλογές στις ΗΠΑ απέχουν πλέον λιγότερο από μήνα, ενώ ο Covid-19 εξακολουθεί να καλπάζει, με χιλιάδες νέα κρούσματα και πολλαπλασιασμό των νεκρών κάθε ημέρα μεταξύ των Αμερικανών. Ο τραγικός απολογισμός για τις ΗΠΑ αναφέρει πάνω από 215.000 νεκρούς από το ξέσπασμα της πανδημίας.

Οι κινήσεις του Τραμπ τις επόμενες ημέρες θα αποκαλύψουν περισσότερα σχετικά με το τι πραγματικά συνέβη. Τη Δευτέρα, πάντως, οι γιατροί είπαν ότι «τις τελευταίες 24 ώρες η κατάσταση της υγείας του Προέδρου εξακολούθησε να βελτιώνεται όλο και πιο πολύ. Έφτασε ή και ξεπέρασε το επίπεδο που όλα τα νοσοκομεία της χώρας θεωρούν ως σημείο όπου μπορεί να δοθεί εξιτήριο».

Ωστόσο, η ιατρική ομάδα απέφυγε να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα των δημοσιογράφων, όπως πχ για την πνευμονική λειτουργία, την ημερομηνία του τελευταίου αρνητικού τεστ πριν ο Πρόεδρος βρεθεί θετικός στον κορωνοϊό, αν ο Πρόεδρος θα παραμείνει υπό περιορισμό στον Λευκό Οίκο, δεδομένου ότι ακόμη και η εκπρόσωπος τύπου Κάιλι ΜακΕνάνι νοσεί κ.α. Οι γιατροί είπαν ότι ο Τραμπ έλαβε και μια τρίτη δόση ρεμδεσιβίρης, μαζί με το αναβολικό δεξαμεθαζόνη. Ο Σον Κόνλεϊ είπε ότι «αναλύουμε το τι έγινε το τριήμερο της νοσηλείας του Προέδρου. Αν πάνε όλα καλά ως την ερχόμενη Δευτέρα, τότε θα μπορέσουμε να πάρουμε τη βαθιά ανάσα της μεγάλης ανακούφισης».

Η διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο Northwell Health της Νέας Υόρκης, δρ. Μανγκάλα Ναραμσιμάν δήλωσε στους Times της Νέας Υόρκης ότι «φαίνεται λογικό το να δοθεί η άδεια στον Πρόεδρο να επιστρέψει στην οικία του, εφόσον δεν έχει ανάγκη επιπλέον οξυγόνου και με δεδομένο ότι στον Λευκό Οίκο υπάρχουν τα απαραίτητα ιατρικά μέσα για τη συνέχιση της θεραπείας του. Παρόλ’ αυτά, τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι περιορισμένα. Όλοι μας υποθέσεις κάνουμε».

Η δρ. Ναραμσιμάν τόνισε επίσης ότι «η επιδείνωση της κατάστασης ασθενών με τα χαρακτηριστικά του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είναι απότομη. Ενδέχεται να εμφανιστούν θρόμβοι αίματος στους πνεύμονες, κάτι που χρήζει κατεπείγουσας διασωλήνωσης».

