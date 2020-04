Κορωνοϊός: Την πρόταση της Ελλάδας για χορήγηση κολχικίνης ακολουθούν και άλλες χώρες

Διεθνές ερευνητικό ενδιαφέρον για τις δράσεις της κολχικίνης σε ασθενείς με νόσο COVID-19



Αυξάνεται το διεθνές ερευνητικό ενδιαφέρον για τις δράσεις της κολχικίνης σε ασθενείς με νόσο COVID-19 καθώς κάθε ημέρα και περισσότερες χώρες ξεκινούν τη μελέτη της χορήγησης της κολχικίνης σε ασθενείς που πάσχουν από τον ιό.

Μετά την πρωτοπόρα ελληνική ερευνητική πρόταση GRECCO-19 (The Greek study in the Effects of Colchicine in COVID-19 complications prevention) η οποία εγκρίθηκε και έχει συμπεριληφθεί στις οδηγίες του ΕΟΔΥ, άλλες τρεις μελέτες ξεκινούν άμεσα εκτός Ελλάδας:

1) Στον Καναδά η μελέτη COLCORONA (Colchicine Coronavirus SARS-CoV2 Trial) όπου θα δοθεί η κολχικίνη σε 6000 διαγνωσμένους με COVID -19 εξωνοσοκομειακούς ασθενείς οι οποίοι θα λαμβάνουν την κολχικίνη κατ’ οικον.

2) Στην Ιταλία η μελέτη Colchicine Efficacy in COVID-19 Pneumonia όπου θα δοθεί η κολχικίνη σε νοσηλευόμενους ασθενείς με διεγνωσμένη πνευμονία από COVID-19

3) Στην Λατινική Αμερική η μελέτη COLCOVID (ECLA PHRI COLCOVID Trial) όπου θα δοθεί η κολχικίνη επιπλέον της αντι- ιικής θεραπείας σε 2500 νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19.

Η Ελληνική ομάδα στην οποία συμμετέχουν πλέον πάνω από 100 έγκριτοι Έλληνες Καρδιολόγοι, Λοιμωξιολόγοι, Πνευμονολόγοι, Παθολόγοι και Επιδημιολόγοι έχει ήδη προχωρήσει και στην πρώτη δημοσίευση του πρωτοκόλλου μελέτης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό.