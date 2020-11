Κορωνοϊός – Πανεπιστήμιο Οξφόρδης: «Μικρή η πιθανότητα το εμβόλιο να είναι έτοιμο πριν τα Χριστούγεννα»

Τι είπε ο επικεφαλής ερευνητής της ομάδας δοκιμών εμβολίων του Πανεπιστημίου στην Επιτροπή Επιλογής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Βρετανίας

Ο επικεφαλής ερευνητής της ομάδας δοκιμών εμβολίων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Άντριου Πόλαρντ, ανέφερε στην Επιτροπή Επιλογής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Βρετανίας, ότι είναι «αισιόδοξος», πως οι δοκιμές που πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο θα μπορούσαν να παρουσιάσουν αναφορές για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου με την ολοκλήρωση του τελικού σταδίου πριν από το τέλος του έτους.

Ερωτηθείς εάν το εμβόλιο θα είναι έτοιμο μέχρι τα Χριστούγεννα, είπε: «Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να είναι εφικτό, αλλά δεν μπορώ να ξέρω με ακρίβεια».

«Οι δοκιμές μας είναι μόνο ένα μέρος από τις πολλές που διεξάγονται σε όλο τον κόσμο, ορισμένες από τις οποίες ενδέχεται να αναφέρουν τα αποτελέσματά τους πριν από το τέλος του έτους» πρόσθεσε.

Ένα εμβόλιο για τον κορωνοϊό δεν έχει εγκριθεί ακόμη και θα πρέπει να περάσει από τους ρυθμιστικούς φορείς για να επιβεβαιωθεί ότι είναι ασφαλές και αποτελεσματικό προτού μπορεί να προσφερθεί στο κοινό.

Υπάρχουν δύο πρωτοπόροι που επί του παρόντος βρίσκονται σε κλινικές δοκιμές τελευταίου σταδίου και θα μπορούσαν να στείλουν κλινικά δεδομένα σε ρυθμιστικούς φορείς εντός των επόμενων εβδομάδων.

Αυτά είναι τα εμβόλια που έχουν αναπτύξει η γερμανική εταιρεία BioNtech σε συνεργασία με την αμερικανική φαρμακευτική Pfizer, και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης μαζί με την AstraZeneca.

