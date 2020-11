Κορωνοϊός-Lockdown: Έρημη πόλη το Μεσολόγγι (VIDEO)

Πρώτη μέρα εφαρμογής των μέτρων καραντίνας σε όλη την Ελλάδα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.

Έρημη πόλη θυμίζει το Μεσολόγγι με όλα τα καταστήματα να ακολουθούν τα μέτρα. Λειτουργούν τα κρεοπωλεία, φούρνοι, ιχθυοπωλεία, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και τα καταστήματα εστίασης που παρέχουν υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through).

