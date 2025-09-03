Κόρινθος: «Υπήρχαν άτομα που μπορεί να ήθελαν το κακό του» είπε στις Αρχές ο αδελφός του 22χρονου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών, για την υπόθεση θανάτου του 22χρονου από την Κόρινθο.

Ο 22χρονο μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο νοσοκομείο Κορίνθου, με ακατάσχετη αιμορραγία από μαχαιριά στον λαιμό και λίγο αργότερα κατέληξε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, ο νεαρός εντοπίστηκε από τον αδελφό του με τραύματα στον λαιμό, στο σαλόνι του σπιτιού τους στο Λέχαιο Κορινθίας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εκείνη τη στιγμή στο σπίτι βρισκόταν η μητέρα και η αδελφή του, ενώ ο πατέρας του και ο αδελφός του απουσίαζαν.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των Αρχών για την υπόθεση, ο 22χρονος έφερε δύο τραύματα στον λαιμό, ένα επιφανειακό και ένα πιο βαθύ.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην πόρτα του σπιτιού, παρότι ο αδελφός του είπε στους αστυνομικούς ότι υπήρχαν άτομα που μπορεί να ήθελαν το κακό του, καθώς είχαν «παρελθόν» μαζί του.

Την ίδια ώρα η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, λαμβάνοντας καταθέσεις από συγγενείς και άτομα που γνώριζαν τον 22χρονο, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

