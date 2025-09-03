Κόρινθος: «Υπήρχαν άτομα που μπορεί να ήθελαν το κακό του» είπε στις Αρχές ο αδελφός του 22χρονου

Κόρινθος: «Υπήρχαν άτομα που μπορεί να ήθελαν το κακό του» είπε στις Αρχές ο αδελφός του 22χρονου
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών, για την υπόθεση θανάτου του 22χρονου από την Κόρινθο.

Ο 22χρονο μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο νοσοκομείο Κορίνθου, με ακατάσχετη αιμορραγία από μαχαιριά στον λαιμό και λίγο αργότερα κατέληξε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, ο νεαρός εντοπίστηκε από τον αδελφό του με τραύματα στον λαιμό, στο σαλόνι του σπιτιού τους στο Λέχαιο Κορινθίας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εκείνη τη στιγμή στο σπίτι βρισκόταν η μητέρα και η αδελφή του, ενώ ο πατέρας του και ο αδελφός του απουσίαζαν.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των Αρχών για την υπόθεση, ο 22χρονος έφερε δύο τραύματα στον λαιμό, ένα επιφανειακό και ένα πιο βαθύ.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην πόρτα του σπιτιού, παρότι ο αδελφός του είπε στους αστυνομικούς ότι υπήρχαν άτομα που μπορεί να ήθελαν το κακό του, καθώς είχαν «παρελθόν» μαζί του.

Την ίδια ώρα η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, λαμβάνοντας καταθέσεις από συγγενείς και άτομα που γνώριζαν τον 22χρονο, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

Πηγή: lifo.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Μύκονος: Άγρια συμπλοκή αστυνομικών με μεθυσμένους Ιταλούς τουρίστες έξω από κατάστημα εστίασης (βίντεο)

Μύκονος: Άγρια συμπλοκή αστυνομικών με μεθυσμένους Ιταλούς τουρίστες έξω από κατάστημα εστίασης (βίντεο)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη Μύκονο, έξω από κατάστημα εστίασης με γρήγορο φαγητό, όταν μια ομάδα Ιταλών τουριστών ήρθε στα χέρια με αστυνομικούς και η συμπλοκή ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

03 Σεπ 2025

Ετικέτες: 22χρονος, Κορινθος

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;