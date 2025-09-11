Κόρινθος: Στον ανακριτή ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίο - Κινήθηκε κατά των δημοσιογράφων

Στον ανακριτή στην Κόρινθο ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίο Καλβρύτων που κατηγορείται για αρχαιοκαπηλία, όπου κινήθηκε απειλητικά και εναντίον των δημοσιογράφων που βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια.

Ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα οδηγήθηκε τον ανακριτή Κορίνθου μαζί με τον βοηθό του και άλλα τέσσερα άτομα κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας που επιχειρούσε να πουλήσει βυζαντινές εικόνες αλλά και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα.

Μάλιστα ο ηγούμενος κινήθηκε απειλητικά και εναντίον των δημοσιογράφων που βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αντίτιμο που ζητούσε ο ιερωμένος για τις συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες και τα δύο Ευαγγέλια - του 1737 και του 1761 - ήταν 200.000 ευρώ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον μια από τις εικόνες που ήθελε να πουλήσει ο ιερωμένος ήταν κλεμμένη από τη Σπάρτη.

Η σύλληψη του Ηγούμενου και του βοηθού του έγινε μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων.

Μετά την επιχείρηση της ΕΛΑΣ, έλεγχο για τα ευρήματα και την αξία τους διεξάγει και το υπουργείο Πολιτισμού.

