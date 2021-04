Κορίνα Τσοπέη: H Ελληνίδα Μις Υφήλιος του 1964 παραμένει προσεγμένη και σικ στα 75 της χρόνια

«Η πρώτη Ελληνίδα που κέρδισε στα εν λόγω καλλιστεία»

Η Κυριακή Κορίνα Τσοπέη (Αθήνα, 21 Ιουνίου 1944) είναι Ελληνίδα ηθοποιός και νικήτρια του διαγωνισμού ομορφιάς Μις Υφήλιος το 1964. Με τη νίκη της εκείνη, έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κέρδισε στα εν λόγω καλλιστεία.

Είναι κόρη του στρατιωτικού Γιώργου Τσοπέη (1914-1997) από τη Μάνη και της Μαρίας Τσοπέη. Έχει έναν αδερφό, τον Βασίλη, και μια αδερφή, την Δέσποινα.

Στις 20 Ιουνίου 1964 η Κορίνα στέφθηκε Σταρ Ελλάς από την Δέσποινα Οργέτα (Σταρ Ελλάς 1963) και εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διαγωνισμό Μις Υφήλιος το 1964, στο Μαϊάμι της Φλόριντα στις 1 Αυγούστου. Νίκησε τις Μις Ισραήλ, Μις Μεγάλη Βρετανία, Μις Σουηδία και Μις Κίνα και στέφθηκε Μις Υφήλιος, φέρνοντας τον τίτλο στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Από τότε επέστρεψε αρκετές φορές στο διαγωνισμό αλλά υπό την ιδιότητα του μέλους της κριτικής επιτροπής.

Η Κορίνα Τσοπέη μάταια προσπάθησε να τον κρατήσει κοντά της, να μη χωρίσουν. Εκείνος έφυγε και ήταν ο χωρισμός από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της. Αργότερα όμως γνώρισε τον δεύτερο άντρα της κινηματογραφικό και θεατρικό μάνατζερ Φρέντι Φιλντς. Με τον Φρέντι Φιλντς έζησε ευτυχισμένη μέχρι το θάνατό του το 2007. Σήμερα είναι μια όμορφη και ευτυχισμένη γιαγιά.

Η Κορίνα Τσοπέη και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Λυμπερόπουλος

Η Κορίνα Τσοπέη ζει μόνιμα στην Αμερική αλλά επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα. Όταν έρχεται στην Ελλάδα επισκέπτεται και τον βετεράνο δημοσιογράφο του κοσμικού ρεπορτάζ Δημήτρη Λυμπερόπουλο. Ο Δημήτρης Λυμπερόπουλος έχει ζήσει τις πιο μεγάλες στιγμές του κοσμικού ρεπορτάζ. Γνώρισε διασημότητες όπως η Γκρέις Κέλλυ, ο Ωνάσης και πολλούς πολλούς άλλους.

Μετά την στέψη της ως Μις Υφήλιος, επιδίωξε να αρχίσει κινηματογραφική καριέρα στο Χόλιγουντ, με εμφανίσεις σε ταινίες και σειρές της Αμερικής, όπως A Man Called Horse, Daniel Boone, Lost in Space, Valley of the Dolls and A Guide for the Married Man.

Εκτός από την καριέρα της ως ηθοποιού και φωτομοντέλου, η Τσοπέη είναι πρόεδρος μιας οργάνωσης για την καταπολέμηση της παιδικής λευχαιμίας.

Η Κορίνα Τσοπέη σήμερα

Είναι πλέον 75 ετών αλλά παραμένει πανέμορφη και λαμπερή με το χαμόγελό της να αποπνέει καλοσύνη. Η Κορίνα Τσοπέη ζει μόνιμα στην Αμερική εδώ και πολλά χρόνια. Μις Υφήλιος στέφθηκε το 1964 από τότε έζησε μια όμορφη ζωή.

Η Κορίνα Τσοπέη έζησε μια ζωή σαν μυθιστόρημα, που περιλάμβανε τη μαγεία του παραμυθιού και τις στενοχώριες της ζωής. Το 1968 πραγματοποίησε τον πρώτο της γάμο. Παντρεύτηκε τον πλαστικό χειρουργό Στίβεν Ζαξ. Η γνωριμία τους ενθουσίασε τη νεαρή Κορίνα Τσοπέη. Μέσα σε τρεις μήνες παντρεύτηκαν και έκαναν μαζί 3 γιους. Ωστόσο γρήγορα εκείνος άλλαξε και της ζήτησε διαζύγιο.

Αχ ρε Κορινάκι, έχω εδώ μιά λίστα με δεκάδες διασημότητες που γνωρίσαμε στη ζωή μας – έπρεπε να μπούμε στο Γκίνες»… Τα παραπάνω αποτελούν μέρος της ανάρτησης του γνωστού δημοσιογράφου για την επίσκεψη της Κορίνας.

Ο Δημήτρης Λυμπερόπουλος με την Κορίνα Τσοπέη και την Ρίκα Διαλυνά πολλά χρόνια πριν.

enimerotiko.gr

Παγκόσμια πρωτιά για τον Αιτωλοακαρνάνα ορθοπεδικό Βαγγέλη Γάκη (Photos – Video)