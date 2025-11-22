Κόουλμαν: «Ξεκάθαρο χέρι στο γκολ του Παναιτωλικού, έπρεπε να το κοιτάξει το VAR»

Τα παράπονα του εξέφρασε ο Κρις Κόουλμαν προς την διαιτησία του αγώνα του Αστέρα Aktor, απέναντι στον Παναιτωλικό (1-1) , υπογραμμίζοντας πως υπάρχει χέρι στο ξεκίνημα της φάσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για το δεύτερο ημίχρονο: «Η οδηγία ήταν να κυνηγήσουμε και δεύτερο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, αν και ο Παναιτωλικός είχε την κατοχή της μπάλας, εμείς είχαμε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες, ακόμη και πριν το αμφισβητούμενο γκολ της ισοφάρισης»

Για το γκολ του Παναιτωλικού: «Υπάρχει ξεκάθαρα χέρι στην αρχή της φάσης. Έπρεπε να το κοιτάξει το VAR και να ενημερώσει τον διαιτητή».

