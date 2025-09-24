Κοντούρης: «Ήρθε η στιγμή να πάρουμε την πρώτη νίκη στο Αγρίνιο με τον Παναθηναϊκό»

Στο κακό πρώτο ημίχρονο του Παναιτωλικού απέναντι στην ΑΕΚ στάθηκε ο Σωτήρης Κοντούρης, με το βλέμμα στραμμένο στην πρώτη νίκη στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Τι δήλωσε ο ποδοσφαιριστής του Παναιτωλικού

Μετά την ήττα του Παναιτωλικού από την ΑΕΚ, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Σωτήρης Κοντούρης τόνισε το κακό πρώτο ημίχρονο της ομάδας του, ενώ έδωσε το έναυσμα για την πρώτη νίκη στο Αγρίνιο εναντίον του Παναθηναϊκού στην επόμενη αγωνιστική της Super League. Φυσικά, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον αντίπαλο εντός, αλλά φίλο εκτός γηπέδου, Δημήτρη Καλοσκάμη.

Αναλυτικα:

«Στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκαμε καθόλου, δεν υπάρχει δικαιολογία. Στο δεύτερο παρουσιαστήκαμε πολύ πιο βελτιωμένοι. Αφήνουμε πίσω το σημερινό παιχνίδι. Κοιτάμε το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό και ήρθε η στιγμή να πάρουμε την πρώτη μας νίκη στο Αγρίνιο. Στο μέλλον θα παρουσιαστούμε ακόμα καλύτεροι. Έρχονται νέα παιδιά, ο ένας προσπαθεί να μάθει τον άλλον. Δεν έχουμε ξεκινήσει όπως θέλουμε. Πάμε πιο δυνατά»

Για τον Καλοσκάμη: «Είμαι περήφανος γι’ αυτόν. Δεν έχουμε ξαναυπάξει αντίπαλοι σε επαγγελματικό επίπεδο. Ωραίο συναίσθημα, μιλούσαμε τις προηγούμενες ημέρες»

Πηγή: novasports.gr