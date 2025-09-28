Κόντης: «Το πιστέψαμε μέχρι τέλους - Η ομαδική δουλειά και η υπομονή μας έφεραν τη νίκη»

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Κόντης:

«Το πιστέψαμε μέχρι τέλους. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα, δεχθήκαμε ένα γκολ από μία στατική φάση, ένα πέναλτι. Δουλέψαμε μέχρι τέλους, ψάξαμε λύσεις, μέσα από την ομαδική δουλειά πήραμε το αποτέλεσμα.

Η υπομονή μας έδωσε την νίκη. Παιχνίδι με παιχνίδι βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι στις τοποθετήσεις στο πως θέλουμε να φτιάξουμε το ματς. Βελτιωνόμαστε συνεχώς, το έχουν πιστέψει τα παιδιά. Είδατε πως πανηγύρισαν το 2ο γκολ. Μόνο δουλειά και θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι».

sdna.gr