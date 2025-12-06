Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Αδίστακτος και τυχοδιώκτης που λέει ότι αυτός τα έκανε σωστά»

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Αλέξη Τσίπρα και δεν δίστασε να τον χαρακτηρίζει τυχοδιώκτη!

Ιδιαίτερα αιχμηρή κατά του Αλέξη Τσίπρα ήταν για άλλη μια φορά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που χαρακτήρισε «τυχοδιώκτη» και «αδίστακτο πρόσωπο»τον πρώην πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τα όσα έγραψε στο βιβλίο του «Ιθάκη».

Θέτοντας στο επίκεντρο την τραγωδία στο Μάτι, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που «έστησε μία σκηνοθετημένη συνάντηση στις 12 το βράδυ 23 προς 24 Ιουλίου 2018, γνωρίζοντας ότι υπήρχαν 60-70 νεκροί και παρίσταναν όλοι μαζί ότι δεν ήξεραν τίποτα. Αυτό δείχνει αδίστακτο πρόσωπο», ενώ υπογράμμισε ότι θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου μάλιστα υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα έπρεπε να μπει στη φυλακή για την υπόθεση. «Δεν είναι στη φυλακή ο Τσίπρας γιατί έκανε χρήση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και τον κάλυψε ο Μητσοτάκης», υποστήριξε.

Αποκλείοντας κάθε πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Κωνσταντοπούλου τον κατηγόρησε ότι επέρριψε στους συνεργάτες του όλες τις ευθύνες. «Ένας τυχοδιώκτης είναι, λέει ότι αυτός τα έκανε όλα σωστά και οι άλλοι έκαναν λάθη», είπε και πρόσθεσε ότι ο ίδιος δεν έχει καταλάβει τίποτα.

«Ήμασταν σύντροφοι, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα ενός τυχοδιώκτη που πούλησε τους αγώνες και της προσδοκίες όχι μόνο της αριστεράς, αλλά και όλης της κοινωνίας», επισήμανε.

Μάλιστα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε πρόσκληση στον κ. Τσίπρα να πάνε σε ντιμπέιτ, εφόσον κάνει κόμμα «για το ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα». Η ίδια εκτιμά ότι ο Αλέξης Τσίπρας «δεν μπορεί να κάνει κόμμα, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί με την αλήθεια».