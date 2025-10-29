Κωνσταντινούπολη: Νεκρά 2 αδέλφια, ζωντανή κάτω από τα συντρίμμια η 18χρονη αδελφή τους – Έρευνες για τον πατέρα και την μητέρα

Η αιφνίδια κατάρρευση ενός επταώροφου κτιρίου στην Κωνσταντινούπολη, γύρω στις 07:30 το πρωί της Τετάρτης (29.10.2025), στοίχισε τη ζωή σε δύο παιδιά, σύμφωνα με τις αρχές στη Τουρκία.

Οι διασώστες στην Κωνσταντινούπολη εντόπισαν αρχικά το άψυχο σώμα του 12χρονου Μουχάμαντ Εμίρ Μπιλίρ και στη συνέχεια εκείνο της αδελφής του, Νίσα Μπιλίρ. Μετά από οκτώ ώρες ερευνών στα ερείπεια, οι ελπίδες αναζωπυρώθηκαν: η 18χρονη Ντιλαρά Μπιλίρ ανασύρθηκε ζωντανή, σύμφωνα με το CNN Türk.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για τον εντοπισμό πιθανών επιζώντων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο κτήριο την ώρα της κατάρρευσης βρισκόταν πενταμελής οικογένεια — οι γονείς και τρία παιδιά ηλικίας 12, 14 και 18 ετών. Ο 44χρονος πατέρας και άλλα μέλη της οικογένειας αγνοούνται ακόμα.

🇹🇷 6-story building collapsed in Gebze, 60 km from Istanbul subway construction is underway near the building. There may be up to 6 people trapped pic.twitter.com/FQpBLhIYqM — WAR (@warsurveillance) October 29, 2025

Περισσότεροι από 140 διασώστες συμμετέχουν στην επιχείρηση, ανάμεσά τους 80 μέλη της AFAD (Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας), καθώς και εθελοντές, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ανιχνευτές κίνησης και drones. Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά συντονίζει τις προσπάθειες μαζί με τον νομάρχη και τον δήμαρχο της Γκέμπζε.

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα, όμως ο δήμαρχος Ζιννούρ Μπουγιουκγκόζ άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να σχετίζονται με έργα του μετρό που εκτελούνται κοντά στο σημείο. Η Γκέμπζε, που βρίσκεται πάνω στη βόρεια ανατολική ζώνη ρηγμάτων, είχε πληγεί σοβαρά από τον καταστροφικό σεισμό του 1999, ο οποίος είχε κοστίσει τη ζωή σε περίπου 18.000 ανθρώπους.

Οι τοπικές αρχές εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στα ερείπια.

