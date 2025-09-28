Κωνσταντίνος Βήττας: Απέραντη θλίψη στη Γαβαλού Μακρυνείας για το θάνατο του 56χρονου

Θρήνος στη Γαβαλού Μακρυνείας, καθώς «έφυγε» ο Κωνσταντίνος Βήττας του Γεωργίου, σε ηλικία μόλις 56 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Γαβαλού, παρουσία συγγενών, φίλων και πλήθους κατοίκων που θα τον συνοδεύσουν στο τελευταίο του ταξίδι.

Η σορός θα βρίσκεται στην Εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα από τις 11:30 π.μ. για το ύστατο χαίρε.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω τη σύζυγό του, τα παιδιά του, τα αδέλφια, τα ανίψια και λοιπούς συγγενείς, οι οποίοι αποχαιρετούν έναν άνθρωπο αγαπητό και δραστήριο μέλος της τοπικής κοινωνίας.

Η απώλειά του αφήνει βαθύ αποτύπωμα στους οικείους και φίλους του, που θα θυμούνται πάντα την παρουσία και το έργο του.