Κωνσταντίνος Τασιούλας: Θλίψη στα Ιωάννινα για τον αιφνίδιο θάνατο του 36χρονου

Ένα τραγικό περιστατικό συγκλονίζει τα Ιωάννινα, την Καστοριά και τον δημοσιογραφικό κόσμο, καθώς ο 36χρονος δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Κωνσταντίνος Τασιούλας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του το απόγευμα του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου.

Ο Κωνσταντίνος, με καταγωγή από τα Ιωάννινα, εργαζόταν στον ραδιοφωνικό σταθμό Kastoria FM 9.15, ενώ ταυτόχρονα συνέχιζε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του σταθμού, ανησύχησε όταν επί ένα 24ωρο δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Μαζί με συμφοιτητές του, που επίσης είχαν ειδοποιηθεί από συγγενείς του άτυχου δημοσιογράφου, μετέβησαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας στην κατοικία του. Αφού χτύπησαν επίμονα την πόρτα χωρίς να υπάρξει καμία ανταπόκριση, ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία.

Με τη συνδρομή κλειδαρά οι αστυνομικοί εισήλθαν στο σπίτι, όπου αντίκρισαν τον 36χρονο νεκρό. Τα αίτια του θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Η επίσημη απάντηση αναμένεται από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

Ο Κωνσταντίνος μεγάλωσε στα Ιωάννινα και έκανε τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και το ραδιόφωνο στην πόλη. Σπούδασε Δημοσιογραφία & ΜΜΕ στη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων και εργάστηκε ως ραδιοφωνικός παραγωγός στον Giga FM και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

Τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Καστοριά, όπου εργαζόταν στον Kastoria FM 91.5, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε συνέχιζε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Πηγή: epirusgate.gr