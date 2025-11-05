Κωνσταντίνος Σαμψών: «On the beat» το νέο μουσικό έργο του Αγρινιώτη συνθέτη

Με αφετηρία ποικίλα ρυθμικά σχήματα, ο Κωνσταντίνος Σαμψών δημιουργεί στο έργο «On the Beat» ένα ταξίδι ανάμεσα στον παλμό και τη σιωπή, ανάμεσα στη χορευτική ένταση και την ακουστική ευαισθησία.

Οι συνθέσεις του ισορροπούν με μαεστρία ανάμεσα στο μοντέρνο και το κλασικό, πλέκοντας μια πανδαισία ηχοχρωμάτων που μαγεύει, συγκινεί και παρασύρει τον ακροατή.

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να ακούσετε όλες τις συνθέσεις του μουσικού έργου:

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Προσωπική Μουσική Ιστοσελίδα του Κωνσταντίνου Σαμψών kSamson.gr

Εκεί μπορείτε να ακούσετε αλλά και να κάνετε Downloading τις μουσικές συνθέσεις του προαναφερθέντος έργου αλλά και όλων των υπολοίπων μουσικών έργων του ιδίου.