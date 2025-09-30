Κωνσταντίνος Κιτσοπάνος: Με μεγάλη συμμετοχή αναμένεται ο 26ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Νεάπολης Αγρινίου

Ο 26ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Νεάπολης Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου και ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Κιτσοπάνος μίλησε στο «Δυτικά FM 92,8» για τη σημασία του.

Όπως ανέφερε στη Δήμητρα Λαοπόδη, δεδομένου ότι ο πρώτος αγώνας πραγματοποιήθηκε το 1955, πρόκειται για τον δεύτερο «αρχαιότερο» στην Αιτωλοακαρνανία μετά τον Αγώνα Θυσίας στο Μεσολόγγι. Θεσμοθετήθηκε από το Σύλλογο Δρομέων Υγείας υπό τη σκέπη των Κοινοτήτων και ακολούθως του Δήμου Νεάπολης. «Δεν τρέχουμε για να βγούμε πρώτοι αλλά για να συμμετάσχουμε, για την ευγενή άμιλλα, για την υγεία μας...», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κιτσοπάνος, σημειώνοντας ότι σε αυτόν τον αγώνα «δεν πάμε με το χρονόμετρο στο χέρι», δεν χρειάζεται δηλαδή να αγχωθούμε για το πότε θα τερματίσουμε.

Οι δρομείς όλων των ηλικιών θα συναντηθούν στο γήπεδο Ελαιοφύτου και θα πάρουν μέρος στη γιορτή άθλησης, διανύοντας μια όμορφη διαδρομή που δεν θα περιλαμβάνει όμως τη Νέα Χώρα λόγω της κατάρρευσης της πεζογέφυρας.

Με την ευκαιρία ο κ. Κιτσοπάνος υπογράμμισε τη σημασία στήριξης των χωριών ως πυρήνων Πολιτισμού, τάχθηκε κατά της υπό συζήτηση κατάργησης των Τοπικών Κοινοτήτων αλλά και του τρόπου εκλογής του προέδρου που ισχύει σήμερα.