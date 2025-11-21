Κωνσταντίνος Χόντος: Η ΕΛΑΣ τιμά τον Υπαστυνόμο από τα Καλύβια Αγρινίου

Φόρος τιμής από την ΕΛΑΣ, στην μνήμη του Υπαστυνόμου Β’ Κωνσταντίνου Χόντου, με καταγωγή από τα Καλύβια Αγρινίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Νοεμβρίου 2007.

Σε σχετική ανάρτηση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται:

«Σαν σήμερα το 2007 ο Υπαστυνόμος Β’ ΧΟΝΤΟΣ Κωνσταντίνος, Κατέληξε έπειτα από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής την 19/11/2007, συνεπεία του οποίου επήλθε ο θάνατος του την 21/11/2007.

Γεννήθηκε το 1964 στα Καλύβια Τριχωνίδος Αιτωλοακαρνανίας και υπηρετούσε στο Τμήμα Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών».