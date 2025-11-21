Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, 2025
Κωνσταντίνος Χόντος: Η ΕΛΑΣ τιμά τον Υπαστυνόμο από τα Καλύβια Αγρινίου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Φόρος τιμής από την ΕΛΑΣ, στην μνήμη του Υπαστυνόμου Β’ Κωνσταντίνου Χόντου, με καταγωγή από τα Καλύβια Αγρινίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Νοεμβρίου 2007.

Γεννήθηκε το 1964 στα Καλύβια Τριχωνίδος Αιτωλοακαρνανίας και υπηρετούσε στο Τμήμα Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Σε σχετική ανάρτηση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται:

«Σαν σήμερα το 2007 ο Υπαστυνόμος Β’ ΧΟΝΤΟΣ Κωνσταντίνος, Κατέληξε έπειτα από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής την 19/11/2007, συνεπεία του οποίου επήλθε ο θάνατος του την 21/11/2007.

