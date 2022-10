Κωνσταντίνος Αργυρός – 50 Cent: Αποθέωση από 50.000 θεατές στη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βγήκε για πρώτη φορά στη σκηνή στις 20:30 και δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του. Αφού ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη και έδωσε το σύνθημα για να αρχίσει το πάρτι, με τις μεγάλες επιτυχίες του.

Ο επιτυχημένος και δημοφιλής ράπερ 50 Cent επέστρεψε στην Αθήνα, με full band και full program, έπειτα από 16 χρόνια και έβαλε τη μοναδική του σφραγίδα στη συναυλία, παρασύροντας τους πάντες με τη μουσική του για περισσότερο από μιάμιση ώρα, ενώ καλησπέρισε την Αθήνα και δήλωσε fan της Ελλάδας.

Athens Greece same stadium where they did the Olympics. @unclemurda was like yo, 👀how many people is that. LOL his Giants loss to the Seahawk’s he was tight • https://t.co/jnbpt4Vpb3 pic.twitter.com/r93uS4WF1W

