Κωνσταντίνα Κανάτα: Την Παρασκευή, στο ναό Ζωοδόχου Πηγής, το τελευταίο «αντίο» στην 51χρονη γιατρό

Συγκλόνισε την τοπική κοινωνία στο Αγρίνιο ο πρόωρος και αδόκητος χαμός της γιατρού Κωνσταντίνας Κανάτα.

Η αξιαγάπητη ακτινολόγος που εργαζόταν στο Νοσοκομείο Αγρινίου έφυγε από την ζωή χθες (24.7.25) σε ηλικία 51 χρόνων.

Η τραγική είδηση βύθισε στο πένθος την οικογένειά της που μαζί με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους θα την αποχαιρετήσουν αύριο Παρασκευή (26.9.25) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγρινίου (Ζωοδόχου Πηγής), στις 15:00.

Η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα ενώ η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Διαμαντεϊκων.

Η Κωνσταντίνα ήταν κόρη του αείμνηστου Γεώργιου Κανάτα, γνωστού γιατρού - ουρολόγου και είχε χάσει και τους δυο της γονείς. Τα αδέλφια της Λήδα, Καίτη και Παναγιώτης (επίσης γιατρός) που έχουν δεχθεί κύμα συμπαράστασης θα αποχαιρετήσουν για πάντα το αγαπημένο τους πρόσωπο σε κλίμα οδύνης.