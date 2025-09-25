Κωνσταντίνα Κανάτα: Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Αγρινίου αποχαιρετούν με θλίψη την 51χρονη ακτινολόγο

Η Ελλάδα 4η στην Ευρώπη με συμμετοχή του ΚΕΔΑΣΥ Αιτωλοακαρνανίας στα Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Το ΚΕΔΑΣΥ Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχε μαζί με άλλες εκπροσωπήσεις της χώρας στα Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2025 της Ευρώπης όπου η Ελλάδα αναδείχθηκε 4η Εξέχων Συμμετέχων ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε.