Κωνσταντίνα Κανάτα: Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Αγρινίου αποχαιρετούν με θλίψη την 51χρονη ακτινολόγο
Με βαθιά θλίψη οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Αγρινίου αποχαιρετούν σε συλλυπητήρια ανακοίνωση την ακτινολόγο και συνάδελφό τους, Κωνσταντίνα Κανάτα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών.

 

Η ανακοίνωση:

Το Σωματείο Εργαζομένων και το σύνολο των Εργαζομένων της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου , εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια της συναδέλφου μας ακτινολόγου, Κωνσταντίνας Κανάτα για τον πρόωρο και αδόκητο χαμό της.
Η απώλεια της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στην επιστημονική κοινότητα, όσο και στις καρδιές όσων είχαν συνεργαστεί μαζί της.
Η συναδελφικοτητα, η ανθρωπιά και η αφοσίωση  της ,στην φροντίδα των ασθενών θα μείνουν χαραγμένα στη μνήμη μας.
Συλλυπητήρια καλό παράδεισο!!!

25 Σεπ 2025

