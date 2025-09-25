Κωνσταντίνα Κανάτα: Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Αγρινίου αποχαιρετούν με θλίψη την 51χρονη ακτινολόγο
Με βαθιά θλίψη οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Αγρινίου αποχαιρετούν σε συλλυπητήρια ανακοίνωση την ακτινολόγο και συνάδελφό τους, Κωνσταντίνα Κανάτα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών.
Η ανακοίνωση:
Το Σωματείο Εργαζομένων και το σύνολο των Εργαζομένων της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου , εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια της συναδέλφου μας ακτινολόγου, Κωνσταντίνας Κανάτα για τον πρόωρο και αδόκητο χαμό της.
Η απώλεια της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στην επιστημονική κοινότητα, όσο και στις καρδιές όσων είχαν συνεργαστεί μαζί της.
Η συναδελφικοτητα, η ανθρωπιά και η αφοσίωση της ,στην φροντίδα των ασθενών θα μείνουν χαραγμένα στη μνήμη μας.
Συλλυπητήρια καλό παράδεισο!!!