Κόνισκα Θέρμου – Γιορτή Τσίπουρου: Με κέφι, χορό και εδέσματα γιορτάστηκε

Κάθε χρόνο η γιορτή τσίπουρου στην Κόνισκα Θέρμου γίνεται όλο και καλύτερη! Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα του ορεινού όγκου της περιοχής μας και αυτό φαίνεται από την ολοένα και αυξανόμενη συμμετοχή του κόσμου.

Ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας με ανάρτησή του στο facebook ανέφερε για το σπουδαίο αυτό πολιτιστικό γεγονός:

“Η όμορφη Κυριακή έκλεισε σήμερα με την Γιορτή Τσίπουρου στην Κόνισκα δήμου ΘΕΡΜΟΥ.

Πολύς κόσμος , άφθονο τσίπουρο , εδέσματα , χοροί.

Μπράβο στην Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Κόνισκας , στο ΔΣ, στους εθελοντές , στους επισκέπτες.

Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν και ιδιαίτερα στον πρόεδρο της κοινότητας Δημήτρη Μπακή , που επι πολλά χρόνια ανέδειξε την σημερινή γιορτή τσίπουρου, ως μέγα πολιτιστικό γεγονός του ορεινού όγκου.

Η εξέλιξη της μεγάλης ανάπλασης στην είσοδο του χωριού,μας ταλαιπώρησε ευχάριστα , αφού ένα ακόμη χωριό του δήμου μας αποκτά το εμβληματικό του κέντρο.